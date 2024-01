Grönland. Fossilien-Funde in Grönland geben Grund zur Annahme, dass die Meere vor 500 Millionen Jahren von riesigen Würmern beherrscht wurden.

Das Prinzip der Nahrungskette, an dessen Spitze die Fleischfresser stehen, etablierte sich vor rund 530 Millionen Jahren. In der als Kambrium bekannten Zeit stellten sich die Fleischfresser deutlich über Pflanzen, als es zu einem Entwicklungsschub der Artenvielfalt kam. Im Bereich der Archäologie kam es jetzt zu neuen Erkenntnissen. Denn ganz an der Spitze der Nahrungskette stand damals vermutlich, anders als bisher angenommen, ein riesiger Wurm namens „Timorebestia“.

Auch interessant:Bergarbeiter machen spektakulären Archäologie-Fund – „Es ist ein Wunder“

Somit würden die um die 30 Zentimeter großen Würmer den Titel des ältesten bekannten Spitzenprädatoren übernehmen. Bisher war dieser Titel für primitive Gliederfüße vorgesehen, doch die Funde, die Paläontologen im Norden von Grönland machten, geben Grund zur Annahme, dass sich die Schalentiere vor 538 Millionen Jahren den Würmern unterordnen mussten.

In Grönland wurden die Fossilien entdeckt. © Chris Szagola/AP/dpa | Unbekannt

Archäologie: Raubwürmer auf den Namen „Schreckenstiere“ getauft

13 Exemplare der Fossilien wurden von Paläontologen Tae-Yoon Park und seinem Team vom Koreanischen Polarforschungsinstitut in Grönland gefunden. Die versteinerten Abdrücke lassen Schlüsse auf die Körperform der Würmer zu: Die Würmer verfügten vermutlich über Schwanz- und Seitenflossen und einen flachen, länglichen Körper. Ihre länglichen Antennen ragten dabei nach vorne heraus. Da die Tiere mit ihrer, für damalige Verhältnisse, riesigen Körpergröße von 30 Zentimetern zu den Riesen im bisher bekannten Tierreich des Kambriums zählten, fanden die Wissenschaftler schnell den Namen „Timorebestia koprii“ - „Schreckenstiere“ – für die Würmer.

Lesen Sie auch: Forscher entdecken riesigen Schädel von Urzeit-Seemonster

Dass es sich bei den Tieren um Spitzenraubtiere handelte, ließ sich über die Mageninhalte der Würmer erahnen. Im Verdauungstrakt der Jäger befanden sich mehrere Gliederfüßer, die offenbar trotz harter Schale verzehrt wurden. Laut Schätzungen der Paläontologen dauerte es zwischen 10 und 15 Millionen Jahren, bevor sich die Schalentiere durchsetzten und die Würmer vom Thron der Raubtiere gestoßen wurden.