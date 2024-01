Berlin. Für die ARD-Serie „Haus aus Glas“ setzte sich Köhler mit ihrer Familiengeschichte auseinander. Dazu gehören schmerzhafte Erinnerungen.

Vor rund 25 Jahren erlangte Juliane Köhler mit den Filmen „Aimée und Jaguar“ und „Pünktchen und Anton“ deutschlandweit Bekanntheit. 2022 wurde sie sogar zur Bayerischen Staatsschauspielerin ernannt. In letzter Zeit ist die 58-Jährige vor allem am Theater, aber auch in Reihen wie „Toni, männlich, Hebamme“ zu sehen. Im neuen Jahr wartet nun eine neue Herausforderung auf Köhler.