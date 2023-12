Berlin. Wenn Lanz seine Gäste löchert, gibt es einen, der ihn hinter den Kulissen mit Infos füttert. Dieser Mann steckt hinter dem Erfolg.

Bei der Berufung von Ministern sind allerlei Kriterien zu bedenken: Geschlecht, Kompetenz, Landesverband – und Markus Lanz. „Wir sind Gesundheitsminister“, jubilierte die Talk-Redaktion im Dezember 2021. Soeben hatte Neukanzler Scholz trotz einiger Skepsis Karl Lauterbach ins Kabinett geholt. Der eigenwillige Rheinländer saß während der Pandemie täglich in Talkshows und am häufigsten bei Lanz - 28 Mal in zwei Jahren. Am medial derart aufgepumpten Gesundheitsfachmann kam Scholz nicht vorbei.