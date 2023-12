Victoria/Australien. Im Oktober ist ein Weißer Hai in Australien auf seltsame Weise getötet worden. Forscher haben nun die Ursache dafür herausgefunden.

Rund zwei Monate haben Wissenschaftler an dem Vorfall gerätselt. Nachdem im Oktober ein Weißer Hai an den Strand in Victoria (Portland) in Australien gespült wurde, sorgte dies für großes Aufsehen. Denn das Kuriose war, dass das Tier ungewöhnlich zerrissen wurde: Während im Rumpf große Fleischstücke fehlten, schienen der Kopf, Schwanz und Flossen nahezu unverletzt. Innere Organe fehlten. Jetzt haben Wissenschaftler die Ursache dafür herausgefunden. Orcas sollen den Hai getötet und zerfleischt haben.

Der Gewässerökologe Adam Miller von der Deakin University und sein Team haben bei ihren Untersuchungen anhand eines Abstrichs der Wunden herausgefunden, dass diese Spuren von einer Schwertwal-DNA aufwiesen. „Es ist ein entscheidender Beweis“, sagte Miller gegenüber ABC Radio Melbourne. Die Bissspuren „sind ziemlich typisch für Schwertwale“. Dass Orcas, auch als Killerwale bekannt, Weiße Haie fressen, ist bereits bekannt. Doch laut Miller sei dies nun erstmals der Beweis für Raubtiere in australischen Gewässern.

Australien: Darum saugen Orcas oft die Leber von ihrer Beute aus

Der Grund dafür, dass die Orcas einen Großteil des Hais unberührt ließen, sei laut Miller, dass sie „wirklich wählerische Fresser“ sind. Sie würden gezielt den Unterleib ihrer Beute angreifen und dann die Leber aussaugen, so der Gewässerökologe. Für genau dieses Raubverhalten sind australische Orcas bekannt. Sie jagen größtenteils in Gruppen und koordinieren dies mit Geschick. Diese Tiere sind davon unter anderem betroffen:

Fische

Robben

Wale

Tintenfische

Delphine

Haie

Darum sind Weiße Haie gefährdet

Orcas selbst haben stattdessen kaum natürliche Feinde im Meer. Weiße Haie hingegen zählen als gefährdete Spezies. In australischen Gewässern befinden sich Miller zufolge etwa 300 Tiere ihrer Art. Die Weltnaturschutzunion IUCN hat den Weißen Hai im Jahr 2000 auf der Roten Liste bedrohter Arten als „gefährdet“ eingestuft. Vor allem Orcas würden ihre Existenz bedrohen. Erst im März dieses Jahres haben Orcas in Südafrika 17 Haie getötet. Unbekannt ist bislang noch, wie häufig solche Angriffe in Australien geschehen.