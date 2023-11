Berlin. Fast jeder hat in seinem Umfeld derzeit Corona-Fälle. Wie stark steigen die Zahlen? Und ist das ein Grund zur Sorge? Ein Überblick.

Noch vor wenigen Wochen, als spätsommerliche Temperaturen die Menschen auch noch im Herbst nach draußen zogen, schien die Corona-Pandemie gänzlich überwunden. Den Überblick über das Infektionsgeschehen hatten die meisten Menschen verloren. Ohnehin waren die Zahlen so gering, dass es kaum nötig schien, sich darüber Gedanken zu machen.

Doch die Situation hat sich verändert. Nun, da der Winter in Deutschland Einzug gehalten hat, gibt es wieder in nahezu jedem Bekannten- und Verwandtenkreis Corona-Fälle. In immer mehr Firmen fällt Personal aus, wo möglich wird wieder verstärkt aus dem Homeoffice gearbeitet. Wurde das vielfach verkündete Ende der Pandemie etwa zu früh ausgerufen?

Corona-Zahlen steigen – sind aber wenig aussagekräftig

Ein Blick auf die Corona-Zahlen zeigt, dass diese in den vergangenen Wochen tatsächlich gestiegen sind. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Anfang August noch bei nur 2, ist sie laut Robert Koch-Institut (RKI) inzwischen wieder auf 28 angestiegen. Im Vergleich zu Werten von fast 2000, wie sie im Frühjahr 2022 zeitweise erreicht wurden, scheint die Inzidenz damit zwar noch immer gering – eine Tendenz nach oben ist dennoch klar erkennbar.

Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten und kaum mit jenen aus der Hochphase der Pandemie zu vergleichen. Denn nur noch ein kleiner Teil der Covid-Fälle wird tatsächlich mit einem Labortest bestätigt – und nur sie fließen in die Statistik des RKI ein. Tatsächlich werden die Tests im Moment oft nur bei Klinikpatientinnen und -patienten mit Symptomen durchgeführt. Die Dunkelziffer dürfte also deutlich höher liegen.

Studie aus Mainz: Corona-Inzidenz bei über 1800?

Dieser Dunkelziffer könnten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitätsmedizin Mainz mit ihrer SentiSurv Studie annähern. Für diese analysieren die Forschenden wöchentlich Testergebnisse von 10.000 repräsentativ ausgewählten Erwachsenen aus Rheinland-Pfalz. Für das Bundesland lag die Inzidenz demnach zum 22. November, als zuletzt Daten veröffentlicht wurden, bei 1847 – und damit nah an den bisherigen Höchstwerten. Geht man davon aus, dass die Werte in ganz Deutschland ähnlich sind, entspräche das über 1,5 Millionen Neuinfektionen binnen einer Woche.

Besonders hoch ist die Zahl der Infizierten demnach bei den 25- bis 34-Jährigen. Für sie geben die Forschenden aus Mainz die Inzidenz mit 2226 an. Deutlich weniger betroffen sind den Zahlen zufolge die im Fall einer Infektion besonders gefährdeten Altersgruppen von 65 bis 74 (Inzidenz 1513) und über 75 Jahren (794).

Die gute Nachricht: Eine Woche zuvor lag die Inzidenz über alle Altersgruppe hinweg noch bei 1998 – der Zenit scheint also vorerst überschritten. Darauf deuten auch Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hin. Demnach wurde bei Abwasseruntersuchungen zuletzt eine geringere Viruslast nachgewiesen als noch Ende Oktober und Anfang November.

Steigende Zahlen: Wie ist die Corona-Lage in Deutschland wirklich?

Wie also ist die Corona-Lage in Deutschland? Dass sich das Land derzeit in einer weiteren Welle befindet, ist angesichts der Zahlen kaum zu leugnen. Und auch, dass es im Verlauf des Winters zu noch mehr Infektionen kommen wird, scheint wahrscheinlich. Doch laut RKI gibt es große Unterschiede zu den vergangenen beiden Corona-Wintern:

Über drei Viertel der Menschen in Deutschland sind mindestens einmal gegen Corona geimpft . Selbst wenn sie sich infizieren, haben sie in der Regel weniger schlimme Krankheitsverläufe.

. Selbst wenn sie sich infizieren, haben sie in der Regel weniger schlimme Krankheitsverläufe. Ein Großteil der Bevölkerung war bereits mindestens einmal mit Sars-CoV-2 infiziert. Auch das führt zu einer gewissen Immunität und leichteren Verläufen.

Dass es trotz der hohen Zahl an Covid-Erkrankungen derzeit weniger schwere Verläufe als in den vergangenen Jahren gibt, zeigt unter anderem die geringere Hospitalisierungsinzidenz. Aktuell liegt sie laut Corona-Pandemieradar des Gesundheitsministeriums bei 6,4. Ende 2022 erreichte die Inzidenz teilweise Werte über 16.

Die Lage bleibt entspannt – doch Corona sollte nicht unterschätzt werden

Es ist also derzeit nicht absehbar, dass Deutschland auf einen weiteren, schweren Corona-Winter zusteuert. Vielmehr ist es für die Jahreszeit normal, dass die Zahl der Atemwegsinfektionen zunimmt. Das bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion auch Christoph Spinner, Oberarzt Infektiologie und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar in München.

Dr. Christoph Spinner ist Oberarzt Infektiologie und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar in München. © Klinikum rechts der Isar/TUM | Falk Heller

„Atemwegsinfektionen gehören generell zu den häufigsten infektionsbedingten Erkrankungen“, erklärt er. Derzeit steige deren Zahl, allerdings seien Infektionen mit Rhinoviren, die Erkältungen auslösen, aktuell deutlich häufiger als Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Menschen, die derzeit wegen schwerer Atemwegsinfektionen im Krankenhaus behandelt werden müssen, bezeichnet der Experte als „stabil niedrig“.

Von gänzlicher Sorglosigkeit rät er dennoch ab. Denn auch wenn die Pandemie vorüber ist und vielfach vergessen scheint: Das Coronavirus ist noch da und sollte nicht unterschätzt werden. Eine Zahl, die das besonders verdeutlicht: Allein 2023 sind in Deutschland über 16.000 Menschen infolge einer Covid-Erkrankung gestorben. Die klare Empfehlung des Fachmanns: „Chronisch Kranke, Menschen über 60 Jahre sowie Menschen im Umfeld chronisch Kranker sollten jetzt ihren Impfschutz gegen Influenza und Covid-19 auffrischen lassen.“