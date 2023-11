Polarlichter in Deutschland: Bilder vom bunten Himmel

Immer wieder können Polarlichter in Deutschland gesichtet werden. Diese Jahr strahlte der Himmel in mehreren Bundesländern bunt auf.

Sachsen, Zwickau: Polarlichter sind nach Einbruch der Dunkelheit zu sehen. Auch in Thüringen können Menschen in der kommenden Zeit die Lichter beobachten. Die Landessternwarte will zudem ein neues Sonnenteleskop aufbauen.

Berlin. Sachsen, Hessen, Berlin – an vielen Orten in Deutschland konnten in letzter Zeit Polarlichter gesehen werden. Grund sind Sonneneruptionen. Am besten vermeidet man künstliches Licht wie Straßenlaternen. Dann kann man das Lichtspiel am Himmel besser sehen. Hier einige erstaunliche Fotos von Polarlichtern in Deutschland:

Polarlichter über Niedersachsen

Im September konnten Polarlichter in Niedersachsen gesichtet werden. Der Nachthimmel erstrahlte in verschiedenen Farben – grün, lila, gelb und rot. Besonders klar erkennbar waren die Lichter auf dem Land.

Niedersachsen, Schillig: Polarlichter sind am Himmel über Schillig (Kreis Friesland) zu sehen. Durch einen Sonnensturm könnten auch über Deutschland in der Nacht zum Sonntag Polarlichter zu sehen sein.

Foto: Markus Hibbeler / DPA Images

Polarlichter über Sachsen

Anfang November strahlte Sachsens Nachthimmel auf. Wegen einigermaßen klarem Himmel, war der Blick auf das bunte Spektakel nicht verdeckt.

Sachsen, Zwickau: Polarlichter sind am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit auch in Sachsen in der Region Zwickau zu sehen.

Foto: EHL Media / DPA Images

Polarlichter über Leipzig

Auch Leipzig konnte Anfang November einen bunten Nachthimmel erblicken. Das Polarlicht war bis in den Süden Deutschlands sichtbar.

Polarlichter über Leipzig.

Foto: Christian Grube / IMAGO

Polarlichter über Berlin

In der Hauptstadt gab es auch einen ungewöhnlich bunten Himmel. Trotz der hellen Stadt konnten Bewohner in Berlin Adlershof Ende September die Nordlichter erblicken.

Das Nordlicht leuchtete am 25. September 2023 gegen 1 Uhr früh über Berlin Adlershof.

Foto: Krauthöfer / IMAGO

Polarlichter über Mecklenburg-Vorpommern

Im April strahlte der Himmel des Nordens in lila und grün. Bewohner der Insel Usedom an der Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern, hatten einen spektakulären Blick auf den Nordhimmel.

Polarlichter über dem Nordhimmel. Gesehen von der Insel Usedom an der Ostsee.

Foto: Christian Grube / IMAGO

Polarlichter über Hessen

In Hessen war das Motto pink: Der Himmel nördlich von Oberursel über dem Taunushauptkamm konnte Anfang November beeindrucken.

Polarlichter sind am Abend am Himmel nördlich von Oberursel über dem Taunushauptkamm zu sehen.

Foto: Jan Eifert / IMAGO