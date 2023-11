Forscher staunen: Neue Gattung der Mosasaurier entdeckt

Berlin. Am Ende der Kreidezeit, vor 66 Millionen Jahren, gab es noch Meeresungeheuer. Während die Dinosaurier an Land lebten, wurden die Ozeane von gigantischen Meeresreptilien, den Mosasauriern, beherrscht. Wissenschaftler des American Museum of Natural History haben nun eine neue Spezies der Mosasaurier entdeckt, die sie „Jormungandr walhallaensis“ getauft haben. Die Ergebnisse der Studie wurden in einer Mitteilung des „American Museum of Natural History“ veröffentlicht.

Wissenschaft: Mosasaurier wurden vor den Dinosauriern entdeckt

Die ersten der Wissenschaft bekannten Überreste eines Mosasaurus-Schädels wurden vor mehr als 200 Jahren in einem unterirdischen Kreidesteinbruch unter dem Sint Pietersberg, einem Hügel in der Nähe von Maastricht in den Niederlanden, gefunden. Das erste fast vollständige Dinosaurierskelett wurde erst einige Jahre später, 1858, in Nordamerika gefunden. Der Name „Mosasaurus“ ist also älter als das Wort „Dinosaurier“.

Beide Arten lebten jedoch etwa zur gleichen Zeit, in der Kreidezeit, bevor ein Asteroid ihr Leben auslöschte. Die Mosasaurier waren riesige, zahnbewehrte Fleischfresser, von denen einige bis zu 15 Meter lang wurden. Sie lebten vollständig im Wasser, mussten aber wie die heutigen Wale zum Atmen an die Oberfläche kommen. Die frühesten Formen hatten Beine, was auf eine uralte Migration vom Land ins Meer hindeutet.

USA: Neu entdecktes Fossil eines Mosasauriers

Das neu entdeckte Fossil eines Mosasauriers wurde in der Nähe der Stadt Walhalla in North Dakota gefunden, von der es auch seinen Namen hat, so die offizielle Mitteilung im Bulletin of the American Museum of Natural History. Die Stadt Walhalla war einst als Festsaal der nordischen Mythologie bekannt, in dem der nordische Gott Odin tote Soldaten wieder zum Leben erweckte, damit sie in den Schlachten kämpfen konnten, die Jormungandr auslöste. Jormungandr ist der Name einer Seeschlange, die der Sage nach so groß wurde, dass sie mit ihrem Körper die Welt umrunden konnte.

Jorgie, ein Mosasaurier aus der Kreidezeit

Von Jorgie, kurz für Jormungandr walhallaensis, sind nur ein fast vollständiger Schädel, einige Rippen und ein paar Wirbel erhalten geblieben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mosasauriern sind bei diesem Exemplar jedoch die Knochen im Inneren des Schädels erhalten, die das Maul bildeten. Das Tier wäre zu Lebzeiten etwa 7,3 Meter lang gewesen und hätte neben Flossen und einem haifischähnlichen Schwanz auch „zornige Augenbrauen“ gehabt, die durch einen Knochenkamm auf dem Schädel verursacht wurden, so die Hauptautorin der Studie, Amelia Zietlow, Paläontologin und Doktorandin an der Richard Gilder Graduate School des American Museum of Natural History in New York City.

Abbildung des Fossils eines Mosasauriers.

Foto: barbaraaaa / iStock

Ein ungewöhnliches Exemplar aus der Familie der Meeresreptilien

In den letzten 25 Millionen Jahren der Kreidezeit wurden die Mosasaurier immer größer und spezialisierten sich zunehmend. So unterscheidet sich auch Jorgie von seinen Artgenossen: Seine rechteckigen Ohrknochen ähnelten denen von Mosasaurus, der Gattung der Mosasaurier-Riesen, die bis zu 18,2 Meter lang wurden. Doch die Form und die große Anzahl seiner Zähne passten eher zu einer Gattung kleinerer Mosasaurier: Clidastes.

Der Winkel und die Anzahl der Zähne von Jorgie passten wiederum zu keiner der beiden Mosasauriergruppen. „Er hat Merkmale, die in mancher Hinsicht an Mosasaurus und in mancher Hinsicht an Clidastes erinnern. Und in anderer Hinsicht sind sie völlig einzigartig für diese Art“, sagt Zietlow. Die Forscher schließen daraus, dass es sich bei „Jormungandr walhallaensis“ um eine neue Gattung der Mosasaurier handelt.

Forscher: Todesursache von Jorgie noch unklar

Am Fossil von Jorgie wurden auch Einstiche und Kratzer an den Wirbeln gefunden, die die Forscher als Bissspuren identifizierten. Da die Spuren nicht verheilt zu sein scheinen, geht das Forscherteam davon aus, dass sie entweder gegen Ende des Lebens von Jorgie entstanden sind oder von einem Aasfresser stammen, der den Mosasaurier nach seinem Tod zerrissen hat. „Das könnte der Grund sein, warum wir den Rest des Skeletts nicht gefunden haben“, sagt Zietlow. Weitere Fossilien der neu entdeckten Art könnten helfen, die Position von Jorgie im Stammbaum der Mosasaurier zu klären.