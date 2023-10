Halloween-Kostüm: Heidi Klum macht große Ankündigung – Das wird „gigantisch“

Berlin. Ob Regenwurm am Haken, Jessica Rabbit oder Nackt-Monster: Alle Jahre wieder erregt Supermodel Heidi Klum auf ihrer mittlerweile legendären Halloween-Party in New York mit verrückten Kostümen jede Menge Aufsehen. Kurz vor dem Kostümfest 2023, auf dem es auch in diesem Jahr nur so vor Stars und Sternchen wimmeln dürfte, lässt die 50-Jährige die Gerüchteküche brodeln: In was für einem Aufzug wird sie in diesem Jahr vor die Fotografen treten?

Heidi Klum: Halloween-Kostüm wird „gigantisch“

Am Freitagabend heizte die vierfache Mutter in der „Tonight Show“ von US-Talkmaster Jimmy Fallon Spekulationen um ihr diesjähriges Outfit an: „Es wird gigantisch“, verriet Klum. Fallons Vermutung, die „Germany‘s next Topmodel“-Chefin könnte Halloween als riesiger „Transformers“-Truck verbringen, dementierte die gebürtige Rheinländerin zwar – Heidi Klum plauderte jedoch aus: „Ich muss in Manhattan ein paar Straßen sperren lassen, was übrigens sehr schwierig ist.“

„Ich liebe die Fantasie daran, ich werde gerne jemand anderes, liebe es, wenn die Leute vorher raten müssen“, begründete sie die Heimlichtuerei. Auf Instagram fiebert sie dem großen Tag übrigens schon seit einiger Zeit entgegen: „Die Ruhe vor dem Sturm. Noch drei Tage. Mein diesjähriges Halloween-Motto lautet: ‚Go big or go home‘“ (deutsch: „Ganz oder gar nicht“), betitelte sie zuletzt ein Nacktfoto von sich.

Klums kunterbunte Halloween-Sause wird in diesem Jahr bereits zum 23. Mal stattfinden. In den vergangenen Jahrzehnten begeisterte Klum ihre Fans stets mit aufwendigen Kostümierungen. Eine Auswahl finden Sie in der folgenden Bildergalerie.

Lesen Sie auch:Halloween 2023: Die wichtigsten Fakten zum Grusel-Fest

2022 gingen Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz als Regenwurm und Angler. Klums legendäres Gruselfest hatte 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Foto: Noam Galai / Getty Images for Heidi Klum

2019 verkleidet sich Heidi Klum als Nackt-Monster. Das futuristische Alien-Kostüm erregte viel Aufsehen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz kamen 2018 als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet.

2016 ließ sie Double auflaufen, die sich wiederum als Heidi Klum verkleidet hatten. Foto: Mike Coppola / Getty Images for Heidi Klum

Kaum wiederzuerkennen: Heidi Klum zeigte sich 2015 auf ihrer New Yorker Halloween-Party als Comic-Figur „Jessica Rabbit“ mit Brust- und Po-Prothesen, langen roten Haaren und grell geschminkten Lippen. Foto: dpa Picture-Alliance / Charles Sykes / picture alliance / AP Photo



Je ausgefallener, desto besser: So lautete das Motto auch im Jahr 2014. Foto: dpa Picture-Alliance / Evan Agostini / picture alliance / AP Photo

Damals verwandelte sie sich in einen kunterbunten Schmetterling mit riesigen grüngelben Facettenaugen. Foto: dpa Picture-Alliance / Evan Agostini / picture alliance / AP Images

2013 überraschte das Topmodel mit grauen Harren, Falten und Gehstock. Foto: ZUMA Press / imago

Das Outfit 2011 erinnert an die „Körperwelten“-Ausstellung von Gunther von Hagens. Foto: ZUMA Press / imago

2010 verwandelte sich die vierfache Mutter in eine futuristische Figur. Foto: dpa Picture-Alliance / Pantaleo-Taamallah / picture alliance / abaca



2008 begeisterte sie als achtarmige Hindu-Göttin Kali, die für Tod und Zerstörung steht. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone USA h16 / picture-alliance/ dpa

Harmloser ging es 2007 zu. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS

2006 präsentierte sich die gebürtige Rheinländerin als Schlange aus dem Garten Eden. Foto: REUTERS / FRED PROUSER / REUTERS

2005 zeigte sich Heidi Klum als Blutsaugerin. Foto: dpa Picture-Alliance / Abaca MM / picture-alliance/ dpa

2004 trug sie ein Skelett huckepack. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone Herrick / picture-alliance / dpa



Goldig: Für ihre Halloween-Party 2003 im schicken Manhattaner Club LQ legte sich Heidi ein futuristisches Outfit zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Dan Herrick-Kpa / picture-alliance / dpa

2002 mimte Heidi Klum die Cartoon-Figur „Betty Boop“. Model-Kollegin Karolina Kurkova entzückte mit einem Glitzerkleidchen. Foto: ZUMA Press / imago

Als angelsächsische Adlige „Lady Godiva“ feierte sie 2001 gemeinsam mit „Ritter“ Ric Pipino. Das Model war von 1997 bis 2002 mit dem Starfriseur verheiratet. Foto: dpa Picture-Alliance / Ipol Zissel / picture-alliance / dpa