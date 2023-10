Lena Meyer-Landrut: „Tauche in ein Gefühl von Trauer ein“ – Interview

Lena Meyer-Landrut zeigt Haltung. Im Interview verrät die Sängerin, was sie bewegt und wen sie auf ihren Konzerten nicht sehen will.

Berlin. Mit dem Animationsfilm „Trolls – Gemeinsam stark“ (seit 19. Oktober im Kino) verbreitet Lena Meyer-Landrut als Synchronsprecherin gute Laune. Doch für die ESC-Gewinnerin selbst lief in letzter Zeit nicht alles rosig: Bei einem Reitunfall brach sie sich ihr Kreuzbein und sprach unlängst in einem Podcast über ihre Sucht nach Handyspielen. Auch die dramatische Weltlage beschäftigt die 32-jährige Sängerin, wie sie im Interview verrät. Zu weit in die Zukunft blicken will sie nicht, sondern konzentriert sich auf das Hier und Jetzt – unter anderem auf ihre neue Ausbildung.