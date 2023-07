ESC 2024: In dieser Stadt findet der nächste Eurovision Song Contest statt

Jubel in Schweden, Enttäuschung in Deutschland: Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool hat die Schwedin Loreen mit ihrem Song "Tattoo" gewonnen. Deutschland landete einmal mehr auf dem letzten Platz.

Malmö. Nicht einmal zwei Monate ist es her, dass Loreen den Eurovision Song Contest für Schweden gewonnen hat. Direkt nach dem Sieg war klar: Das skandinavische Land wird den ESC im kommenden Jahr ausrichten, so ist es Tradition. Doch wo genau das Mega-Event stattfinden wird, war zunächst unklar. Mehrere Städte hatten sich um die Ausrichtung beworben. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Zum dritten Mal nach 1992 und 2013 wird der ESC in der südschwedischen Stadt Malmö ausgetragen. Dort werden die beiden Semi-Finals am 7. und 9. und das große Finale am 11. Mai in der Malmö Arena ausgetragen. Sie bietet rund 15.500 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz.

ESC 2023 nach Sieg von Loreen in Malmö

In Malmö fand bereits der ESC 2013 statt, nachdem im Jahr zuvor ebenfalls Loreen den Contest gewonnen hatte. 2023 überzeugte sie das ESC-Publikum und die Jurys mit ihrem Lied "Tattoo" und holte so den Gesamtsieg. Auf Platz zwei landete Finnland, auf Platz drei Israel.

Auch interessant: Die Geschichte des ESC – Vom Schlagerfest zum Mega-Event

Im Rennen um den ESC-Zuschlag waren zuletzt außerdem noch die Hauptstadt Stockholm, Göteborg und Örnsköldsvik gewesen. Mit Malmö wird der ESC 2024 bereits zum fünften Mal in folge nicht in der Hauptstadt des jeweiligen Gastgeberlandes ausgetragen. Die vergangenen Eurovision Song Contests fanden in diesen Städten statt:

2021: Rotterdam (Niederlande)

2022: Turin (Italien)

2023: Liverpool (Vereinigtes Königreich)

EBU freut sich auf ESC-Rückkehr nach Malmö

Die Entscheidung für Malmö ist relativ früh gefallen. Vor dem ESC 2023 war Liverpool erst Anfang Oktober zum offiziellen Austragungsort bestimmt worden. Damit bleibt dem schwedischen Rundfunksender SVT genug Zeit, sich auf das Event vorzubereiten.

"Die EBU ist begeistert, dass Malmö als Gastgeberstadt für den Eurovision Song Contest 2024 ausgewählt wurde", äußerte sich Martin Österdahl, Executive Supervisor des ESC, zu der Entscheidung. "Wir freuen uns, in diese pulsierende und dynamische Stadt zurückzukehren, die bewiesen hat, dass sie über die perfekten Veranstaltungsorte und Infrastrukturen für die Ausrichtung des weltweit größten Live-Musik-Events verfügt."