Bushido: In Instagram-Story – Rapper verrät frohe Botschaft

Berlin. Baby-News im Hause Bushido: Am Mittwoch postete der Rapper das Bild eines positiven Schwangerschaftstests in seiner Instagram-Story. Gehalten wird der Test offensichtlich von einer Frauenhand. Dazu verlinkte Bushido den Instagram-Account seiner Frau und schrieb: "Ich liebe dich über alles". Anna-Maria teilte das Foto ebenfalls in ihrer Story. "Ich bin einfach so gesegnet", so Bushido. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Das könnte Sie interessieren: Abou-Chaker muss Bushido 2,2 Millionen Euro zahlen

Der 44-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (41) sind seit 2012 verheiratet und haben bislang sieben gemeinsame Kinder, ein Kind brachte Anna-Maria aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe. Zuletzt brachte seine Frau Drillinge auf die Welt. (fmg/dpa)