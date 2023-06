Titanic-Tauchboot: "Titan" implodiert – Was ist eine Implosion?

Das Tauchboot "Titan" galt seit Sonntag als verschollen. Am Donnerstag dann die erschreckende Erkenntnis: Es ist wohl implodiert.

Bei der Suche nach dem in der Nähe des "Titanic"-Wracks vermissten Tauchboot ist nach Angaben der US-Küstenwache ein "Trümmerfeld" entdeckt worden. Die Informationen werden jetzt von Experten ausgewertet.

OceanGate Titanic-Tauchboot wohl implodiert: Was ist eine Implosion?

Berlin. Nach tagelangem Zittern gibt es seit Donnerstag die tragische Gewissheit: Die fünf Insassen der "Titan" haben nicht überlebt. Das geht aus den Statements der US-Küstenwache und des Unternehmens OceanGate hervor. Das Tauchboot der Firma hatte fünf Männer zum Schiffswrack der Titanic befördern wollen. Nach einem plötzlichen Abbruch der Kommunikation galt es seit Sonntag als verschollen.

Zunächst stand die begrenzte Sauerstoffversorgung als lebensgefährliches Problem im Raum: Behörden zufolge hätte es nur bis Donnerstagmittag MESZ gereicht. Seitdem am selben Nachmittag in 3800 Meter Tiefe und rund 500 Meter von der Titanic entfernt Trümmerhaufen mit Teilen des vermissten Tauchboots gefunden wurden, liegt allerdings ein anderer Verdacht nahe: Die Tauchkapsel mit den Expeditionsteilnehmern im Alter von 19 bis 77 Jahren ist höchstwahrscheinlich implodiert.

Name Titanic Standort Rund 600 Kilometer vor Neufundland (Kanada) Baubeginn 31. März 1909 Gewicht 52.310 Tonnen Länge 269 Meter Unglück April 1912 Entdeckt 1 September 1985

Titanic-Mission: Tauchboot offenbar implodiert

Zahlreiche Menschen weltweit haben das Unglück verfolgt – und stellen sich nun die Frage: Was ist eine Implosion?

Bei einer Implosion handelt es sich um das physikalische Gegenstück einer Explosion: Im Falle einer Implosion spricht von einem schlagartigen Zusammenbruch eines Objekts durch einen äußeren Überdruck. Da sich der Druck von außen nach innen bewegt, wird ein Hohlraum zerstört.

Bei einer Explosion ist das Kräfteverhältnis umgekehrt: Hier bewegt sich der Druck von innen nach außen, wie hier das lateinische "ex" für "aus" und "heraus" untermalt.

Die Titanic galt bei ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York 1912 als unsinkbar. Doch es kam anders. Das Wrack des Schiffs liegt seitdem in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland/Kanada entfernt auf dem Meeresgrund. Foto: imago stock&people

Hochauflösende 3D-Aufnahmen zeigen das Wrack der Titanic. Foto: Atlantic Productions/Magellan

Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigt die Überreste eines Mantels und von Stiefeln im Schlamm des Meeresbodens nahe des Hecks der Titanic. Foto: Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/AP/dpa

Das U-Boot Titan des Unternehmens Oceangate Expeditions versprach Touristen, es bis zum Wrack der Titanic zu führen, um all diese Dinge aus der Nähe zu sehen. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

Seit seiner letzten Mission am Sonntag, 18. Juni, galt das U-Boot jedoch als verschollen. Inzwischen steht fest: Es ist gesunken. Foto: Google/dpa



Insgesamt fünf Menschen befanden sich an Bord des Tauchbootes. Foto: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa

Dieses von American Photo Archive zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Innenraum des Tauchboots Titan mit den damals reisenden Passagieren. Die Ticketpreise lagen bei ca. 250.000 Dollar. Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa

Unter den wohlhabenden Touristen war auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Foto: Felix Kunze/Blue Origin/AP/dpa/Archiv

An Bord des Bootes befanden sich außerdem der Kommandant Paul-Henry Nargeolet (l), der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack galt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trug. Foto: JIM ROGASH/AP/dpa

An der Rettungsaktion waren mehrere Flugzeuge, Schiffe und Sonarboote beteiligt. Foto: Handout / US Coast Guard / AFP

In einer Meerestiefe von 3800 Metern, auf welcher Höhe sich das Wrack der Titanic befindet, hat die Tauchkapsel nicht dem Wasserdruck standhalten können. Experten zufolge sei der Druck in einer derartigen Tiefe so massiv, dass "Titan" wahrscheinlich im Bruchteil einer Millisekunde kollabiert ist.

Wenn der Außendruck deutlich höher als der Innendruck ist, reicht der kleinste strukturelle Defekt, um eine Implosion auszulösen. Die Behörden gehen bei dem Tauchboot von einer Implosion infolge eines Kollapses der Druckkammer aus.

Berichten zufolge habe die US-Marine die mutmaßliche Implosion bereits am Sonntag mit Geräten zur Überwachung von Unterwassergeräuschen erfasst. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Vertreter der Marine, der anonym bleiben wollte, berichtet, sei die Implosion kurz nach dem Kontaktabbruch aufgenommen worden.