Helene Fischer blutüberströmt auf der Bühne - Konzertabbruch

Hannover. Das Konzert von Helene Fischer in Hannover ist am Sonntagabend (18.6.) abgebrochen worden. Die Schlagersängerin hat sich verletzt. Wie Besucher des Konzertes der Braunschweiger Zeitung berichten, stieß Fischer bei einer akrobatischen Einlage während der Show, mit dem Trapez zusammen. Eine blutende Wunde zwischen den Augen war die Folge. Das Konzert wurde nach etwa 45 Minuten abgebrochen.

„Ich werde das jetzt erst einmal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung, okay? Sorry!“, sagte die Schlagersängerin nach dem Ende des Lieds „Wunden“. Sie war von ihren Tänzerinnen und Tänzern vom Trapez wie geplant aufgefangen worden und nach hinten von der Bühne gejoggt.

Helene Fischer ist bekannt für Akrobatik-Einlagen

Die ZAG-Arena ist mittlerweile leer. Laut Durchsage befindet sich Helene Fischer in medizinischer Behandlung. „Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, hieß es. Die 38-Jährige ist bekannt für ihre Akrobatik-Einlagen auf und über der Bühne - unter anderem am Trapez. Schon im Frühjahr hatte die Schlagersängerin Konzerte in Bremen und Köln absagen und verschieben müssen – wegen einer Rippenfraktur.

Fischer sollte am Sonntagabend ihre Mini-Konzertreihe in Niedersachsens Landeshauptstadt beenden. Am Dienstag hatte es das erste Konzert in Hannover gegeben, der Auftritt am Sonntag war der fünfte. Die Tournee pausiert nun planmäßig bis Ende August, dann soll Fischer in Köln auftreten.

