Unwetter im Südwesten Deutschlands: Heftiger Starkregen - Chaos in manchen Orten

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat heftiger Starkregen zu Überschwemmungen geführt. Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Berlin. Heftiger Regen überschwemmte am Sonntag die Straßen und Keller von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Feuerwehr war bis in die Nacht zu Montag mit Hunderten Kräften im Einsatz, hieß es. Es gab Hangrutsche.

In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf in Rheinland-Pfalz waren am Sonntagabend gegen 19 Uhr einige Straßen und Keller durch Starkregen überflutet worden. Kleinere Erdrutsche sorgten dafür, dass teils Geröll auf den Straßen landete.

Das Deutsche Rote Kreuz betreute im Bürgerhaus in Daaden etwa 30 Personen, die aus ihren Häusern evakuiert werden mussten. Verletzt wurde nach Angaben der Technischen Einsatzleitung (TEL) aber niemand.

Der Bahnverkehr zwischen Daaden und Betzdorf eingestellt. Am frühen Montagmorgen entspannte sich die Situation wieder langsam, wie ein Sprecher sagte. Die im Bürgerhaus betreuten Menschen konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigen überflutete und verschmutzte Straße in Hailtingen.

Foto: Thomas Warnack/dpa

Unwetter: Balingen besonders betroffen

Das Unwetter haben auch im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg für Chaos gesorgt. Laut Feuerwehr waren 237 Feuerwehrleute am Sonntagnachmittag im Einsatz, nachdem starke Regenfälle in der Stadt Balingen Bäche über die Ufer treten ließen und Straßen überflutet wurden. In den Stadtteilen Frommern, Endingen und Erzingen stand das Wasser nach Angaben der Leitstelle im Zollernalbkreis bis zu 50 Zentimeter hoch.

Mehrere Familien waren in ihren Häusern gefangen, als das Wasser sie umspülte. Einige flüchteten in obere Stockwerke, wo sie entweder ausgeharrt oder von Feuerwehrleuten mit Leitern gerettet wurden. Im Stadtteil Stockhausen flutete der Regen einen Friehof. Die Feuerwehr pumpte noch bis in den Abend Wasser aus den Kellern der Anwohnenden.

Zwischen Balingen und Albstadt-Laufen wurde die Bahnstrecke vorübergehend wegen Umweltschäden gesperrt. Am Sonntagabend war sie laut DB Regio wieder befahrbar.

Rheinland-Pfalz: Weitere Orte von Unwetter betroffen

Auch in anderen Orten in Rheinland-Pfalz führte der Starkregen am Sonntag zu Feuerwehreinsätzen. In Nentershausen und Umgebung wurde ein angrenzender Hang an der Einmündung von zwei Landstraßen unterspült und die Fahrbahn durch Schlamm und Geröll stark verschmutzt.

In Großholbach wurde ein Wintergarten durch einen Blitzeinschlag beschädigt. Rund um Kaiserslautern blockierten umgestürzte Bäume einige Straßen und in Römerberg liefen laut Polizeiangaben einige Keller voll. Die starken Regenfälle führten am Sonntag auf der A3 in Richtung Köln zu zwei Unfällen mit mehreren Verletzten. (fmg)