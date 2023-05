Harry bei der Krönung von Charles III.: So fehlplatziert wirkte der Prinz

London. Um 11.40 Uhr schlenderte Prinz Harry in die Westminster Abbey wie ein Cowboy durch eine Westernstadt, in der er vor langer Zeit mal ein Haudegen gewesen war. Hier sollte sein Vater König Charles gekrönt werden. Ohne Begleitung wirkte der 38-Jährige ein wenig einsam unter dem Kreuzrippengewölbe der gotischen Kathedrale, obwohl er in einer Traube kam – in der B-Liga der Royal Family.

Zu der gehörten sein ebenfalls geschasster Onkel Prinz Andrew, der sich aus einem Missbrauchsskandal herausgekauft hatte und seitdem ein Dasein ohne Ämter fristet, sowie dessen Töchter Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, die unbeirrt zu Prinz Harry halten. Der rebellische Royal und seine daheim in Kalifornien gebliebene Ehefrau Herzogin Meghan hatten sich vom Königshaus losgesagt und mit der Familie überworfen.

Immerhin durfte Harry seine militärischen Orden tragen. Düpiert wurde er nicht: Harry, die Nummer fünf in der Thronfolge, war es gestattet, in Reihe drei in der Kirche Platz zu nehmen. Ein deutliches Signal: Er gehört weiterhin zur Familie. Er saß zwischen Eugenies Ehemann Jack Brooksbank und Prinzessin Alexandra, einer seit vielen Jahren kaum in Erscheinung tretenden Cousine der Queen.

Zur Krönung von Papa Charles: Prinz Harry fliegt Linie

Harry wurde in Reihe drei platziert, zwischen einem angeheiratetem Cousin und einer ältlichen, entfernten Tante. (Photo by Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images)

Harry war am Freitagvormittag gegen 11 Uhr Ortszeit in London-Heathrow gelandet – in einem „commercial flight“. So nennen Stars und Superreiche einen Linienflug und sprechen es aus, als handle es sich um eine Foltermethode, von der man nicht sicher ist, ob sie wirklich angewendet wird. In seinen American-Airlines-Flug AA136 hatte er in Los Angeles eingecheckt; nach Kritik an verschwenderischen und umweltschädlichen Privatjetflügen wollte Harry offenbar keinerlei Angriffsfläche bieten.

Den Rest des Tages verbrachte er mit seinen Cousinen auf Frogmore Cottage. Pläne, seinen Vater zu sprechen, gab es nicht. Seit dem Erscheinen seiner Enthüllungsmemoiren im Januar soll Harry nur über Mittelsmänner mit seinem Vater kommuniziert haben. Offenbar erhielt er aber eine Einladung für das abendliche Dinner im Buckingham-Palast.

Prinz Harry verlässt nach der Krönung seines Vaters und Königin Camilla die Westminster Abbey. Foto: Dan Charity/The Sun pool/AP

Menschen versammeln sich an der Straße «The Mall» während der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla. Foto: Roland Hoskins/Daily Mail Pool/AP/dpa

König Charles III. und Königin Camilla winken nach ihrer Krönungszeremonie vom Balkon des Buckingham Palastes aus der Menge zu. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Nach der Krönung geht's mit der Goldenen Staatskutsche zum Buckingham-Palast. Foto: Sina Schuldt/dpa

Nun ist er offiziell gekrönt: König Charles III. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa



Möglicherweise wird er irgendwann auch mal gekrönt. Noch aber streckt Prinz George bei der Krönung seines Großvaters Charles III. als Ehrenpage die Zunge heraus. Foto: Andy Stenning/Daily Mirror/PA Wire/dpa

Charles III. während seiner Krönungszeremonie. Foto: Richard Pohle/WPA Pool/Getty Images

Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Krönung in Westminster Abbey. Foto: Victoria Jones/WPA Pool/Getty Images

Die Krönungsfeier von Charles III. in Londoner Westminster Abbey hat begonnen. Foto: Yui Mok / POOL / AFP

William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey vor der Krönungszeremonie. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa



Prinzessin Charlotte auf dem Weg zur Krönung von ihrem Großvater Charles. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Prinz Harry ist in der Westminster Abbey eingetroffen. Foto: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Charles und Camilla fahren in der "Diamond Jubilee State Coach" zur Westminster Abbey. Foto: Dan Mullan/Getty Images

Fürst Albert und Charlène auf dem Weg zur Westminster Abbey. Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images

Einwohner von Iaohnanen und Yakel auf der Insel Vanuatu Tanna posieren vor der Krönung mit einem Porträt des Königs. Foto: Ben BOHANE / AFP



Schon gut gefüllt: Seit den frühen Morgenstunden am Samstag versammeln sich die Menschen für Charles' Krönung. Foto: SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP

Immer mehr Gäste treffen vor der Krönungszeremonie von König Charles III. an der Westminster Abbey ein. Foto: Jane Barlow/PA/dpa

Unter den Gästen befindet sich auch die Sängerin Katy Perry. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

König Charles begrüßte am Freitag Gratulanten bei einem Rundgang vor dem Buckingham Palast. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

Auch Kate (l), Prinzessin von Wales, schüttelte am Freitag Hände. Foto: Toby Melville/Pool Reuters/AP/dpa



Um sich gute Plätze zu sichern, verbrachten Fans die Nacht entlang der Krönungsroute in der Londoner Innenstadt. Foto: Peter Dejong/AP

Rechtzeitig zurück zum Kindergeburtstag?

Ob er sie annehmen würde oder wie geplant am Abend zurückfliegen, war am Samstag noch unklar. Harrys Sohn Prinz Archie wurde am Krönungstag vier Jahre alt. Der Zeitverschiebung zum Dank hätte er noch rechtzeitig gratulieren können.

Die Zerrissenheit der Royals verstärkte den Eindruck von der Krönung als einem Ereignis, das eine Zukunft einläuten soll, die es vielleicht nicht mehr gibt. Charles ist der müde König, der seine eigene Familie nicht zusammenhalten konnte und dessen Commonwealth-Reich weiter bröckelt: Als er während der Zeremonie die Formeln der Anglikanischen Kirche ablas, wirkte das wie ein leeres Ritual.