USA: Mehrere Tote nach schweren Tornados

Unwetter in den USA Mehrere Tote nach Tornados in den Vereinigten Staaten

Washington/Berlin. Mindestens vier Menschen sind am Freitag (Ortszeit) in den Vereinigten Staaten bei Tornados ums Leben gekommen. In Arkansas starben in der Ortschaft Wynne laut Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders zwei Personen. Der Landkreis Pulaski (ebenfalls Arkansas) sowie die Kleinstadt Belvidere (Illinois) meldete je einen weiteren Todesfall.

In Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas, wurden laut Bürgermeister Frank Scott rund 30 Menschen verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Gouverneurin Sanders rief für den Bundesstaaten den Katastrophenfall aus und entsandte etwa 100 Einsatzkräfte der Nationalgarde in das betroffene Gebiet. Rund 74.000 Menschen in Arkansas und etwa 27.000 in Iowa waren wegen des Tornados zeitweise ohne Strom.

Tornados und Stürme: Unwettersystem über Teilen der USA

Die Windhose war Teil eines Unwettersystems, das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckt. Für dieses Gebiet hat der Nationale Wetterdienst eine erhöhte Tornadogefahr ausgesprochen. Die Folgen der Stürme zeigten sich am Freitag auch im Bundesstaat Illinois.

Dort gab es am Freitag in der Kleinstadt Belvidere nahe Chicago einen weiteren Toten. Infolge eines schweren Unwetters stürzte das Dach eines Theaters ein, während im Inneren des Gebäudes ein Konzert stattfand. 28 Menschen wurden verletzt. Die Band Morbid Angel teilte auf Facebook mit, das Konzert sei "aufgrund eines Tornados, der den Veranstaltungsort getroffen hat", abgesagt worden.

US-Präsident beiden während seines Besuchs in Rolling Fork. Die Stadt in Mississippi wurde von einem Tornado teilweise verwüstet.

Foto: Mandel NGAN/AFP

US-Präsident Biden nach Tornado in Mississippi: "Sie sind nicht alleine"

Immer wieder sorgen Tornados in den USA für Zerstörung und Todesopfer. Besonders betroffen ist davon die sogenannte "Tornado Alley" – ein Bereich im Mittleren Westen, in dem die Stürme besonders häufig auftreten. Erst vor einer Woche kamen bei einem Tornado in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama mindestens 26 Menschen ums Leben.

Am Freitag besuchten US-PräsidentJoe Biden und seine Frau Jill den kleinen Ort Rolling Fork in Mississippi, der vor einer Woche besonders hart von dem Tornado getroffen worden war. "Sie sind nicht alleine", sagte Biden inmitten von Trümmern zerstörter Häuser und entwurzelter Bäume. "Das amerikanische Volk wird Ihnen beistehen. Es wird Ihnen helfen hier durchzukommen – und ich auch." (nfz/afp/dpa)