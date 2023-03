Klimawandel Gletscher-Messungen in Österreich zeigen Rekord-Schmelze

Blick auf die Abrisskante des Gletschers und der Zielbereich der Alpinen Ski-Weltcupstrecke am Rettenbachferner in Tirol.

Die Gletscher schmelzen in Österreich schneller denn jemals zuvor in der Geschichte der Messungen. Was das für schwerwiegende Folgen hat...