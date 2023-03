Charles' Krönung: Besondere Aufgabe für Kate & Williams Sohn George

Kate und William: Warum der Prinz und die Prinzessin of Wales so beliebt sind

Hinter der verstorbenen Queen sind sie die beliebtesten Royals: Prinz William und Kate Middleton vertreten das Bild einer modernen britischen Monarchie. König Charles III. verleite ihnen am Freitagabend den Titel von Prince und Princess of Wales, ein Titel mehr für den Herzog und die Herzogin von Cornwall und Cambridge, die aus vielerlei Gründen bei den Briten gut ankommen. PORTRAIT LONG du prince William et de Kate Middleton

