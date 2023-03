Papst Franziskus erneut im Krankenhaus – das fehlt dem Kirchenoberhaupt

Rom. Papst Franziskus ist Mittwochnachmittag in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden. Er soll Untersuchungen unterzogen werden, die bereits geplant waren, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni in einer Presseaussendung mit. Laut Medienangaben könnte der Papst einige Tage im Krankenhaus verbringen. Termine des Papstes am Donnerstag und am Freitag, sowie ein am Mittwochnachmittag geplantes Interview im Vatikan wurden abgesagt.

Laut der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" sei der Papst an Bord eines Krankenwagen zur Gemelli-Klinik gebracht worden, nachdem er am späten Mittwochvormittag Herzprobleme und Atembeschwerden beklagt hatte. Er wurde in die kardiologische Abteilung der Poliklinik eingeliefert. Die Beschwerden werden derzeit als "nicht besorgniserregend" eingestuft, aber der Pontifex wurde Berichten zufolge verschiedenen Untersuchungen unterzogen.

Franziskus: Ostern durch Krankheit des Papstes überschattet

Franziskus befindet in einem Zimmer im zehnten Stock der Poliklinik, die als "Wohnung der Päpste" bekannt ist, da hier öfters auch Franziskus' Vorgänger, darunter sein deutscher Vorgänger Benedikt XVI., behandelt worden waren. Franziskus hatte hier bereits einen zehntägigen Aufenthalt im Zusammenhang mit seiner Darmoperation am 4. Juli 2021 verbracht. In den letzten Monaten war der 86-Jährige von Knieproblemen belastet. Aus Sorge vor den Auswirkungen der Anästhesie hatte der Heilige Vater bisher eine Knieoperation verweigert.

Die Gesundheitsprobleme des Papstes werfen einen Schatten auf die bevorstehenden Osterfeierlichkeiten, die den Oberhaupt der katholischen Kirche voll beanspruchen. Rund 1,7 Milliarden katholische und evangelische Christen in aller Welt feiern am kommenden Sonntag, dem Palmsonntag, die "Heilige Woche", den Höhepunkt des Kirchenjahres. Am Sonntag vor Ostern werden traditionell Palmzweige in der kirchlichen Prozession mitgetragen, mit Weihwasser gesegnet und in den Häusern anschließend hinter Kruzifixe gesteckt.

Die Palmsonntags-Liturgie erinnert an den Einzug Jesu' in Jerusalem und bildet den Auftakt der Liturgie für die Karwoche. Der Karfreitags-Kreuzweg ist wie üblich am Kolosseum vorgesehen. Am Ostersonntag folgt dann auf dem Petersplatz die Heilige Messe, anschließend der Segen "Urbi et Orbi". (mit dpa)

