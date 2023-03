Pfand auf Weinflaschen: Welche Weine betroffen sind

Mehrweg für Weinflaschen – das will eine Initiative aus Baden-Württemberg. Das Flaschensystem soll noch dieses Jahr an den Start gehen.

Berlin. Pfandrückgabe statt Glascontainer – auch Weinflaschen könnten in Zukunft Mehrweg sein. Einen entsprechenden Versuch kündigte nun die Weinheimat Württemberg eG an. Bereits in diesem Jahr sollen die ersten Pfandweinflaschen im Handel zu finden sein. Die Initiative aus Baden-Württemberg will damit den Grundstein für ein bundesweit ausrollbares Mehrwegsystem in der Branche legen.

„So was kann ganz schnell gehen, so etwas kann auch langsam gehen“, sagte der Vorstand der neu gegründeten Wein-Mehrweg eG, Werner Bender, am Sonntag in Düsseldorf bei der Vorstellung der neuen Pfandflasche auf der Fachmesse ProWein.

Mehrweg für Weinflaschen: Ökonomischen und ökologische Vorteile

„Wir können die Mehrwegflasche bis zu 50 Mal befüllen, das spart Ressourcen und Energie, vermeidet Abfall und die Weinbranche wird deutlich unabhängiger“, erklärt Bender. Die von der Initiative entworfene Glasflasche ist dunkelgrün und hat einen langen Flaschenhals.

Die Genossenschaft Weinheimat Württemberg stellt auf der Fachmesse ProWein eine neue 0,75 Liter-Mehrwegflasche für Wein vor.

Foto: Henning Kaiser/dpa

Laut dem Deutschen Weininstitut erzeugen die Weinflaschen allein bei der Weinproduktion etwa 45 Prozent des CO2-Anteils. Mehr als eine Milliarde Weinflaschen werden pro Jahr in Deutschland gekauft, wie das Deutsche Weininstitut schätzt. Die allermeisten leeren Weinflaschen landen in der Altglastonne. Durch das Mehrwegsystem gibt es ökologische und ökonomische Vorteile.

Die ersten Flaschen könnten womöglich im Sommer oder Herbst im Handel sein. Zuerst soll der Weinfach- und Getränkehandel an dem Mehrwegsystem teilnehmen. Danach sollen Supermärkte und Discounter folgen. Außerdem hätten schon einige Bio-Märkte Interesse gemeldet. Wie hoch der Pfandbetrag sein wird, ist noch offen.

Mehrweg für Weinflaschen: Flaschensystem zuerst in Baden-Württemberg

Zuerst soll das System in Baden-Württemberg eingesetzt werden. Wie schnell sich das Projekt in anderen Bundesländern etablieren könnte, hänge unter anderem von der Resonanz des Handels und der Verbraucher ab.

Zu den Gründungsmitgliedern der „Wein-Mehrweg eG“ zählen den Angaben zufolge zehn Genossenschaften, die alle aus Baden-Württemberg kommen. Kein Zufall, denn in Württemberg gibt es schon seit vielen Jahren ein Mehrwegsystem für 1-Liter-Weinflaschen.

Auch das Spülzentrum in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) biete gute Voraussetzungen für den Start des neue Flaschensystems in Baden-Württemberg. Hier würden jährlich 24 Millionen Pfandflaschen gespült werden. Bald vielleicht auch die 0,75-Liter-Weinflaschen. (ari)