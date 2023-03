Spanien: "Quadratschädel" – Das denken Spanier wirklich über Deutsche

Eine neue Studie erforscht, was die Spanier über die Deutschen wissen – und was sie von ihnen halten. Die überraschenden Ergebnisse.

Spanien ist das liebste Urlaubsland der Deutschen. Aber was denken die Spanier über uns? Eine neue Studie gibt Aufschluss.

Madrid. Spanien ist für längere Urlaube das beliebteste ausländische Reiseziel der Deutschen. Fast zehn Millionen deutsche Urlauber kamen 2022 in das Land, dessen berühmteste Aushängeschilder Sonne, Strand und Stierkämpfe sind. Vor allem die Mittelmeerinsel Mallorca hat es den Teutonen angetan – 40 Prozent aller deutschen Urlauber besuchten 2022 dieses paradiesisches Eiland.

Bei soviel Liebe der Deutschen zu dem südlichen Land liegt es auf der Hand, die Spanier einmal zu fragen, was sie über die „alemanes“ denken, die Mallorca und andere touristische Hochburgen Spaniens bevölkern. Das spanische Forschungsinstitut „Real Instituto Elcano“ erstellte jetzt, mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Madrid, eine Meinungsstudie zum Thema „Das Bild Deutschlands in Spanien“.

Studie: Spanier finden Deutsche nicht sonderlich sympathisch

Das Resümee der Forscher ist nicht nur schmeichelhaft für die Deutschen: „Der überwiegende Teil der Spanier betrachtet Deutschland mit einer emotionalen Distanz.“ Man könnte auch sagen: mit gemischten Gefühlen. Die Spanier bewundern die Deutschen wegen ihrer Disziplin, Organisationsfähigkeit und wirtschaftlichen Leistung. Aber sie empfinden keine größere Sympathie für die Deutschen, die in Spanien als „cabezas cuadradas“, als Quadratschädel, gelten.

Spanien ist als Urlaubsland bei Deutschen sehr beliebt. Vor allem auf Mallorca tummeln sie sich, wie hier am Strand Cala Agulla im Westen der Insel.

Foto: Clara Margais / dpa

Aber zunächst einmal das Positive: „Die Spanier halten Deutschland verglichen mit Spanien in den meisten Aspekten für überlegen“, schreiben die Meinungsforscher in ihrem Bericht. Das gelte besonders für den politischen Einfluss in der Welt, die Wirtschaft, die technische und wissenschaftliche Entwicklung, die Demokratie, den Umweltschutz und auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen.

Dass sich die Spanier in Sachen Gleichstellungspolitik den Deutschen unterlegen fühlen, überrascht: Denn Spaniens seit fast fünf Jahren amtierender sozialdemokratischer Regierungschef Pedro Sánchez hat sein Land, das lange Zeit als Macho-Hochburg galt, zu einem europäischen Vorreiter in der feministischen Politik gemacht. Mit dem Ergebnis, dass Spanien heute im amtlichen EU-Gleichstellungsranking (Gender Equality Index) vor Deutschland rangiert.

Spanier schätzen Lebensqualität im eigenen Land

Doch die Studie zeigt auch: Die Spanier sind zugleich stolz auf ihre eigene Nation, die ja einiges zu bieten hat: „Mehr als die Hälfte glaubt, dass die Lebensqualität in Spanien größer ist.“ Wer wollte dem widersprechen: Nicht umsonst haben Hunderttausende Deutsche einen Ferien- oder Zweitwohnsitz südlich der Pyrenäen erworben, mehr als 100.000 haben sogar ihren Erstwohnsitz in Spanien. Auch deutsche Erasmus-Studenten studieren am liebsten in Spanien.

Als Indiz für bessere Lebensqualität gilt gemeinhin die vergleichsweise hohe Lebenserwartung in Spanien, die nach den jüngsten OECD-Zahlen mit statistischen 83,3 Jahren über jener in Deutschland (80,9) liegt. Das Klima und die lockere spanische Lebensart könnten dabei eine Rolle spielen, sagen Wissenschaftler. Genauso wie die berühmte mediterrane Diät, zu der Salate, Gemüse, Obst, Fisch und Olivenöl gehören. Die Gemüsesuppe „Gazpacho“, die aus Tomaten, grüner Paprika und Gurken kalt gepresst wird, gehört zu den spanischen Nationalgerichten.

Wissenschaftler sehen in der mediterranen Diät einen Grund für das lange Leben der Spanier. Ein traditionelles Gericht ist die Gemüsesuppe „Gazpacho“, bestehend aus Tomaten, Paprika und Gurken.

Foto: Pixel-Shot / Shutterstock / Pixel-Shot

Über die deutsche Küche, die gemeinhin mit Eisbein, Sauerkraut, Würstchen und Kartoffelsalat assoziiert wird, haben die Spanier keine besonders gute Meinung: Auf einer Bewertungsskala von 0 bis zur Höchstnote 10 bekamen deutsche Speisen nur die mäßige Note 5,3. Das entspricht einem „ausreichend“ – nicht gerade eine kulinarische Werbung für Deutschland.

Spanier wissen wenig über deutsche Kultur

Auch das spanische Kulturgut wird höher eingeschätzt als jenes in Deutschland: Dreiviertel der Spanier glauben, dass Spanien kulturell mehr zu bieten hat als Deutschland: Picasso, Dalí, Miró, Velazquez und Goya sind in der Tat klingende Namen in der Kunstgeschichte. Der Einfluss der maurisch-arabischen Kultur hat Spanien einzigartige Bauten beschert. Außerdem gilt der Flamenco-Tanz, den – nebenbei gesagt – nur die wenigsten Spanierinnen und Spanier beherrschen, als Markenzeichen der spanischen Kultur.

Dass Deutschland ebenfalls viel an Kultur zu bieten hat, wissen laut der Meinungsstudie nur die wenigsten Spanier. Was allerdings vermutlich daran liegt, dass die Spanier lieber Frankreich, Portugal oder Italien bereisen statt das Land von Goethe, dessen Sprache nur eine kleine Minderheit der Spanier spricht.

„Die Kenntnisse über Deutschland sind gering“, bilanziert die Meinungsstudie. Entsprechend wussten auch nur zwölf Prozent der spanischen Befragten, dass es in Deutschland mehr von der Unesco als Weltkulturerbe geschützte Stätten gibt als in Spanien – die Weltkultur-Liste wird angeführt von Italien und China, auf dem dritten Platz folgt Deutschland, auf dem vierten liegt Spanien.