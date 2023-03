ESC 2023: Frida Gold fällt beim Vorentscheid aus

Berlin. Schlechte Nachrichten für Fans der Band Frida Gold: Das Duo wird nicht im deutschen ESC-Vorentscheid antreten und verpasst damit die Chance, das Land beim Eurovision Song Contest 2023 zu vertreten. Bereits am Donnerstag hatte die Band eine Probe ausgelassen. Eine Sprecherin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) teilte am späten Donnerstagnachmittag mit, dass Sängerin Alina Süggeler aufgrund von einer Erkrankung verhindert sei. Nun folgte die endgültige Absage bei "Unser Lied für Liverpool".

Frida Gold: Krankheit verhindert Teilnahme am ESC-Vorentscheid

Bereits bei der ersten Probe am Mittwoch war Süggeler angeschlagen, die drei geplanten Durchläufe ihres Auftritts konnten nicht mit voller Power durchgeführt werden. Seitdem hat sich der Gesundheitszustand der Sängerin offenbar weiter verschlechtert: Neben Fieber, Schüttelfrost und akuten Halsschmerzen hat sie nach eigenen Angaben inzwischen auch ihre Stimme verloren. Ein Auftritt im ESC-Vorentscheid ist damit unmöglich.

Die Band Frida Gold ist einer von neun Bewerbern um das deutsche Ticket zum ESC, der am 13. Mai in Liverpool stattfinden wird. Ihr Lied "Alle Frauen in mir sind müde" ist eine Hymne an die Stärke von Frauen. Die Band stammt aus dem Raum Bochum und wurde durch ihren Hit "Wovon sollen wir träumen" bekannt. Der ESC-Vorentscheid findet am 3. März ab und wird im Ersten live ab 22.20 Uhr übertragen.

Alina Süggeler und Andreas Weizel von der Band Frida Gold.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

ESC-Vorentscheid 2023: Änderung bei der Punktvergabe

Beim ESC-Vorentscheid wird sich durch den Ausfall von Frida Gold einiges ändern. Nicht nur, dass ein Act fehlt: Auch die Punktevergabe muss angepasst werden. Dabei werden die acht internationalen Jurys jeweils nur noch zwölf, zehn, acht, sechs, fünf, vier, drei, zwei und einen Punkt vergeben. Die Wertung "sieben Punkte" entfällt, weil nun nur noch acht Auftritte bewertet werden. Zudem werden die bisherigen Stimmen für Frida Gold im Online-Voting nicht berücksichtigt. Die Startnummern und damit Telefonnummern der auftretenden Künstlerinnen und Künstler bleiben unverändert.

