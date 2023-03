Palmsonntag: Bedeutung & Bräuche – Alle Infos

Berlin.

Palmsonntag ist ein christlicher Feiertag eine Woche vor Ostern

Der Tag ist ein Symbol für die Hoffnung auf Erlösung und Auferstehung

Was ist die Bedeutung des Tages und was sind typische Bräuche? Alle Infos im Überblick

Die Karwoche, von Palmsonntag bisOstern, ist eine wichtige Zeit im christlichen Kalender. Am Gründonnerstag erinnern Christen an das letzte Abendmahl und an die Fußwaschung Jesu. Am Karfreitag wird der Kreuzigung Jesu und seiner Leiden gedacht. Doch was wird am Palmsonntag gefeiert? Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den christlichen Feiertag.

Mehr zum Thema: Alle Feiertage 2023 in Deutschland im Überblick.

Wann ist Palmsonntag 2023?

Palmsonntag wird jedes Jahr am Sonntag vor Ostern gefeiert. Dieser Tag markiert den Beginn der Karwoche und damit einer der wichtigsten Zeiten im Christentum. 2023 fällt der Palmsonntag auf den 2. April. Die Termine für die nächsten Jahre sind folgende:

2024: 24. März

24. März 2025: 13. April

13. April 2026: 29. März

29. März 2027: 21. März

Wie ist der Palmsonntag entstanden?

Der Ursprung des Palmsonntags geht auf das Neue Testament und damit die Bibel zurück. In den Evangelien wird berichtet, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzog und von der Menge bejubelt wurde, die ihm Palmzweige zu Füßen legte. Diese Geschehnisse werden als Triumphzug gedeutet und als Hinweis auf den laut Bibel kommenden Sieg Jesu Christi über Tod und Sünde verstanden.

Auch interessant: Brauchtum – Darum ist Wäsche waschen in der Karwoche verboten

Bedeutung: Was feiern Christen am Palmsonntag?

Der Palmsonntag hat für Christen auf der ganzen Welt eine große Bedeutung. Er erinnert an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem und ist ein Symbol der Hoffnung auf Erlösung und Auferstehung. Der Palmsonntag markiert auch den Beginn der Karwoche, in der laut christlicher Lehre die letzten Tage im Leben Jesu – seine Kreuzigung und seine Auferstehung – gefeiert werden. Der Palmsonntag ist somit ein wichtiger Tag in der Vorbereitung auf das Osterfest.

Wo ist Palmsonntag ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland?

Auch wenn der Tag weltweit von Christen begangen wird, ist Palmsonntag in keinem Bundesland in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Allerdings ist der Palmsonntag als Sonntag in den meisten Staaten rechtlich einem Feiertag gleichgestellt.

Rund um Palmsonntag: Gesetzliche Feiertage in Deutschland im April 2023

Datum Feiertag Bundesländer 10. April 2023 Karfreitag Bundesweit (alle Bundesländer) 12. April 2023 Ostermontag Bundesweit (alle Bundesländer)

Palmsonntag: Was sind typische Bräuche und Traditionen?

Eine der bekanntesten Traditionen am Palmsonntag ist der Brauch, Palmbuschen zu binden und sie in der Kirche weihen zu lassen. Die Palmbuschen bestehen aus Zweigen, die an einem Stab befestigt und mit bunten Bändern geschmückt werden. Nach der Weihe nehmen die Gläubigen sie mit nach Hause und hängen sie oft über die Tür, um das Haus vor Unheil zu schützen.

Ein weiterer Brauch am Palmsonntag sind die Palmprozessionen. In einigen Ländern tragen die Gläubigen dabei Palmzweige und ziehen in einer Prozession durch die Straßen, um den Einzug Jesu Christi in Jerusalem nachzustellen. (ew)