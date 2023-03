Bramsche: 19-Jährige bei Party getötet – Was bekannt ist

Berlin. In Bramsche hat sich in der Nacht zum Sonntag offenbar ein schweres Gewaltverbrechen ereignet. In einem Schützenhaus in der niedersächsischen Kleinstadt bei Osnabrück soll eine 19-Jährige erst vergewaltigt und dann getötet worden sein. Am Samstagabend fand eine Geburtstagsfeier im Schützenhaus im Ortsteil Pente statt. Das Verbrechen soll sich ersten Polizeiermittlungen zufolge an einem Sportplatz in der Nähe des Schützenhauses ereignet haben.

Nach ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Teilnehmer der Party. Die Person wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Laut Polizei wurde gegen 1.30 Uhr ein weiblicher Gast der Feier vermisst. Bei der darauffolgenden Suche der anderen Gäste konnte die 19-Jährige gegen 2.40 Uhr schwer verletzt auf einer Wiese aufgefunden werden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Reanimation der jungen Frau blieb erfolglos.

Bramsche: Zweites Gewaltverbrechen innerhalb kurzer Zeit

Bereits in der vergangenen Woche geriet Bramsche die Schlagzeilen. Ein 81-jähriger Mann soll dort seinen 16 Jahre alten Nachbarn tödlich mit einer Schusswaffe verletzt haben. (fmg)