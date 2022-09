King Charles plant Rede am Freitag: So sehen Sie sie im TV und Stream

Am Freitag will sich der neue König Charles mit einer Rede an sein Volk wenden. So können Sie die Ansprache im TV und Stream verfolgen.

London. Gestern, noch am Todestag seiner Mutter Queen Elizabeth II., wurde er vom Prinzen zum König: King Charles III. ist nach über 70 Jahren als Thronfolger nun das Oberhaupt der britischen Royals – und Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs. In dieser Funktion will er sich am Freitag an sein Volk wenden. Für den Abend ist eine große TV-Rede geplant.

Um 18 Uhr britischer Zeit (19 Uhr in Deutschland) dürften Millionen Britinnen und Briten vor den Fernsehern sitzen, um den Worten ihres neuen Monarchen zu lauschen. Doch nicht nur im Königreich, sondern weltweit ist das Interesse an der Antrittsrede des neuen Königs groß. So auch in Deutschland.

BBC zeigt Rede von King Charles als erstes

Doch wer die Ansprache von King Charles live verfolgen will, wird enttäuscht. Selbst im Vereinigten Königreich wird es keine Live-Ausstrahlung geben: Die Rede wurde aufgezeichnet. Für 19 Uhr deutscher Zeit ist dann lediglich die Ausstrahlung durch die BBC, den britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, geplant.

In Deutschland muss man sich noch etwas länger gedulden, um den Worten von King Charles zu lauschen. Denn das Programm der BBC ist hierzulande nicht empfangbar. Lediglich über einige kostenpflichtige TV-Streaming-Anbieter kann man auf die Inhalte des Senders zugreifen. Auf dessen Webseite gibt es zwar einen Stream – für den benötigt man aber eine britische TV-Lizenz, die in Deutschland quasi nicht zu bekommen ist.

King Charles III. wird nach dem Tod von Queen Elizabeth eine Rede an die Nation halten.

Foto: Jane Barlow / dpa

So sehen Sie die Rede von King Charles in Deutschland

Doch es gibt Alternativen: Mehrere deutsche TV-Sender haben am Freitag ihr Programm umgestellt und widmen sich in Sondersendungen dem Tod der Königin. Dazu gehören:

ZDF: "ZDF spezial – Trauer um Queen Elizabeth II.", ab 19.30 Uhr

Phoenix: "Phoenix vor Ort", 19 Uhr

n-tv: "News Spezial: Trauer um Queen Elizabeth II.", mehrere Sondersendungen über den Tag verteilt

Mit Blick auf seine Sendung hat der TV-Sender Phoenix bereits angekündigt, darin die Rede zu zeigen. Auch das ZDF will nach eigenen Angaben auf die Ansprache eingehen. Das dürfte auch bei n-tv der Fall sein, auch wenn es dazu bisher keine Informationen gibt. Die Sendungen können zudem nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Live-Stream der jeweiligen Sender verfolgt werden. In allen drei Fällen werden diese kostenlos angeboten:

(fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.