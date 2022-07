„Elvis“-Darstellerin Shonka Dukureh von Kind tot aufgefunden

Nashville. Gerade erst hatte sie ihr Leinwanddebüt gefeiert: Im neuen Kinofilm über Elvis Presley spielt Shonka Dukureh die Rolle der US-Bluessängerin Big Mama Thornton (†1984). Nun ist die Schauspielerin überraschend gestorben.

Shonka Dukureh wurde am Donnerstag tot in einem Schlafzimmer in ihrem Haus in Nashville im US-Staat Tennessee aufgefunden. Das berichtet das Portal „The Hollywood Reporter“ unter Berufung auf die Polizei. Die Darstellerin wurde 44 Jahre alt.

Die Todesursache ist öffentlich nicht bekannt. Es gebe keine Anzeichen eines Fremdverschuldens, heißt es in dem Bericht. Der Zeitung „The Tennessean“ zufolge fand eines von Dukurehs kleinen Kindern die Frau in einem nicht ansprechbaren Zustand vor und alarmierte zunächst die Nachbarn. Die wiederum verständigten Rettungskräfte. Auch interessant: Ted Herold: Rock’n’Roll-Sänger bei Wohnungsbrand gestorben

Shonka Dukureh spielte in „Elvis“ ihre erste große Rolle

Shonka Dukureh war in erster Linie Sängerin. Der vom australischen Regisseur Baz Luhrmann (59, „Australia“) inszenierte Spielfilm „Elvis“ war die erste große Produktion, an der Dukureh beteiligt war. Der Film behandelt das Leben und die Karriere des Rock’n’Roll-Sängers Elvis Presley (†1977). Lesen Sie hier: Vor 40 Jahren starb Elvis Presley – oder etwa nicht?

Big Mama Thornton, Dukurehs Rolle, hatte 1952 als Erste den Song „Hound Dog“ aufgenommen. Der Song wurde in einer später von Elvis Presley eingespielten Version zum Hit. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.