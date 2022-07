Sahara-Hitze nächste Woche: Mehr als 40 Grad? Umweltministerin warnt

Westeuropa wird in dieser Woche erneut von einer Hitzewelle heimgesucht. Ungewöhnlich heiß ist es in Teilen Großbritanniens. In Deutschland wird die zweite Hitzewelle dieses Jahres ab dem Wochenende erwartet.

Berlin. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat sich alarmiert über die erwarteten Rekordtemperaturen gezeigt und die Kommunen zu besserer Vorsorge aufgerufen. „Die Hitzewelle in Deutschland mit all ihren Folgen für Mensch und Natur erfüllt mich mit großer Sorge“, sagte die Grünen-Politikerin unserer Redaktion. „Lang anhaltende Temperaturen von über 35 oder gar 40 Grad sind Stress für die Natur und ein Gesundheitsrisiko für uns Menschen, nicht selten auch lebensgefährlich für Ältere, Kranke und andere vulnerable Gruppen.“

Lemke appellierte an die Kommunen: „Viel mehr Städte und Gemeinden sollten ihre Vorsorgemaßnahmen mit einem eigenen Hitzeaktionsplan organisieren. Zukünftig müssen wir uns vor allem in den Großstädten mit hitzeangepasstem Bauen und intakter Stadtnatur besser vor den Folgen der Klimakrise schützen.“ Das Umweltministerium unterstütze die Kommunen mit Expertenberatung und Förderung für bessere Hitzevorsorge.

Nächste Woche Sahara-Hitze in Deutschland: So hoch könnten Temperaturen werden

Bis zu 45 Grad Celsius reichten die Prognosen noch vor ein paar Tagen. Ganz so hoch werden die Temperaturen wohl nicht klettern, doch die 40-Grad-Marke könnte bald erreicht sein. Wir klären die wichtigsten Fragen zum Extremwetter.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die ganz große Hitze bleibt uns diese Woche noch erspart. Im Südwesten und im Westen Deutschlands soll das Quecksilber Mitte der Woche bis zu 35 Grad Celsius steigen. An den Küstengebieten und den Alpenrändern dürfte es mit Höchstwerten von 25 bis 30 Grad milder zugehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert dafür am Freitag Gewittergefahr in Niederbayern. Bevor die Temperaturen an der 40-Grad-Marke kratzen, kühlt sich das Wetter bis Samstag etwas ab.

Lesen Sie auch: Hitzefrei an Schulen: Das gilt bei hohen Temperaturen

Wann kommt die Sahara-Hitze?

Bereits am Sonntag könnte der Hitzehammer zuschlagen. Bis zu 45 Grad kalkulierte letzte Woche ein Modell dabei für den äußersten Westen der Republik. "Ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen", kommentierte ZDF-Meteorologe Özden Terli auf Twitter. Genauso heiß ist es derzeit dank eines Sahara-Tiefs über der iberischen Halbinsel im Südwesten Spaniens und Portugals.

Ob das Tief aus Nordafrika sich bis nach Deutschland schiebt, hängt auch vom Verlauf eines milderen Tiefdruckgebiets vom Nordatlantik ab. Derzeit rechnen Experten daher mit Höchsttemperaturen um 40 Grad in Deutschland. Dafür dürfte die Hitzewelle bis zum Samstag nächster Woche anhalten. Zudem wird mit zahlreichen Tropennächten gerechnet, dann hilft selbst das Lüften in der Nacht kaum noch zur Abkühlung.

Im Kreis Wesel soll es ab dem kommenden Wochenende richtig warm werden.

Foto: Friso Gentsch / dpa

Welche Risiken bringt die Hitzewelle?

Ob und mit welcher Wucht uns das Sahara-Tief erreichen wird, lässt sich noch nicht zuversichtlich vorhersagen. Doch bereits bei 31 bis 34 Grad warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach: "Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen". Bereits der "Jahrhundertsommer" 2018 hatte laut Robert-Koch-Institut geschätzte 8700 Hitzetode in Deutschland gefordert. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Sterblichkeitsrate durch Hitze um 54 Prozent gestiegen.

Die Extremtemperaturen bedrohen auch Natur und Landwirtschaft. An über 56 Brandherden bekämpft derzeit die portugiesische Feuerwehr Waldbrände, die auch durch anhaltende Dürre verursacht wurden. Der Zivilschutz spricht von einer "beispiellosen meteorologischen Situation". Frankreich, Europas größter Getreideexporteur, kämpft bereits mit der zweiten Hitzewelle des Jahres und bangt in Teilen des Landes um die Wasserversorgung. Die Situation könnte die schwelende Getreidekrise zusätzlich befeuern.

Lesen Sie auch: Hohe Temperaturen: Wird die Ostsee das neue Mittelmeer?

Flammen lodern beim Waldbrand in der Lieberoser Heide.

Foto: Christian Guttmann/Brandenburg News 24 /dpa/Archivbild

Auch Brandenburg ist akut von der Hitze bedroht. Zwar ist der Flächenbrand in der Lieberoser Heide mittlerweile unter Kontrolle, dennoch stellen unterirdische Glutnester noch immer eine Gefahr dar. "Es ist realistisch, dass uns das noch über Wochen beschäftigt", sagte der Geschäftsführer der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Andreas Meißner. "Es ist ein absoluter Trauerfall."

Lesen Sie auch: Hautkrebs: Die gefährliche Arbeit unter der heißen Sonne

Was hilft gegen die Hitzewelle?

Im "Ärzteblatt" weisen Mediziner besonders auf die Gefahr eines Hitzeschlags hin. Angesichts von teilweise 14 intensiven Sonnenstunden bei hohen Temperaturen drohe auch einen Sonnenstich. Wer sich länger in der Sonne aufhalten muss, kann sich oft nur unzulänglich mit einer Kopfbedeckung schützen. Gerade in Corona-Zeiten stellt die Hitze auch für Atemwegserkrankte ein besonderes Risiko dar.

Vor allem Ältere seien von den Risiken von Extremtemperaturen betroffen. Daher sollten schwere Arbeiten möglichst morgens verrichtet werden. Viel trinken lautet der dringende Rat der Ärzte an Menschen aus allen Altersschichten, außerdem sollte auf eine stabile Versorgung mit Elektrolyten geachtet werden. (sk/fmg/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.