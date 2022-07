Dschungelcamp: Neuer Moderator – Er wird Daniel Hartwichs Nachfolger

Berlin. Im Februar teilte RTL mit, dass Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich nach neun Staffeln an der Seite von Sonja Zietlow die Sendung verlässt. Nun steht fest, wer in Zukunft stattdessen aus dem australischen Urwald grüßen wird: TV-Star Jan Köppen.

Das verkündete RTL am Samstag in einer Pressemitteilung. In dem Schreiben äußerte sich Köppen, der schon bei zahlreichen Sendern moderiert hat, ebenfalls zu der Zusammnarbeit: "Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios."

Dschungelcamp: Sonja Zietlow und Jan Köppen neues Duo

Sonja Zietlow hält das Dschungelcamp-Mikrofon bereits seit der ersten Stunde und scheint von ihrem künftigen Kollegen begeistert zu sein: "Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner 'Ninja Warrior'-Moderation keine Sorgen. Wenn er jetzt auch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und meiner Wenigkeit zurechtkommt, verdient er das Prädikat 'dschungeltauglich'."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die kommende IBES-Staffel wird bereits die 16. sein und ab Januar 2023 ausgestrahlt. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.