Kirchheim: Schüsse in Baden-Württemberg - Zwei Menschen tot

Berlin. Auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Nachdem gegen 19:30 Schüsse fielen, fand die alarmierte Polizei eine tote Frau und einen toten Mann an einem Auto vor.

In Kirchheim Teck läuft derzeit ein polizeilicher Einsatz nach einem Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Mann eine Frau und anschließend sich selbst erschossen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Kripo ermittelt. *ah — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 16, 2022

Laut einem Tweet der Polizei habe der Mann zunächst die Frau und anschließend sich selbst erschossen. Zum Tatmotiv liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Wir berichten in der Regel nicht über Selbsttötungen, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, kontaktieren Sie bitte die Telefon-Seelsorge: 0800-1110111.

