Prinz Andrew: Missbrauchsvorwürfe - Royal schließt mit Klägerin Vergleich

Er ist das dritte Kind der Queen und hat mittlerweile selbst zwei Töchter. In den letzten Monaten haben Missbrauchsvorwürfe seine Position in der britischen Königsfamilie erschüttert.

Berlin. Der britische Prinz Andrew hat in einem Missbrauchsverfahren in den USA offenbar eine außergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre erzielt. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor.

Wie hoch die Summe ist, die Andrew zahlt, wurde nicht bekannt. Der zweite Sohn von Queen Elizabeth II. will demnach aber eine "bedeutende Spende" an eine von Giuffre gegründete Organisation zugunsten von Missbrauchsopfern machen. Wird die Einigung von dem Gericht angenommen, wäre ein Zivilprozess vom Tisch.

Andrew verlor militärische Titel und royale Schirmherrschaften

Giuffre gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Sie sei damals von dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an den Royal "ausgeliehen" worden.

Prinz Andrew hat die Vorwürfe wiederholt entschieden zurückgewiesen. Wegen der Vorwürfe und seiner früheren Kontakte zu Epstein gab er allerdings bereits 2019 seine royalen Pflichten auf und zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Im Januar verlor er dann seine militärischen Titel und seine royalen Schirmherrschaften.

