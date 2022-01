Corona-Gipfel: Bund und Länder planen 2G Plus für Restaurants

Berlin. Die Corona-Lage spitzt sich zu, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder deutlich an, die neue und hoch ansteckende Omikron-Variante setzt sich durch. Die Bundesregierung muss handeln – und will nun schärfere Regeln beschließen: auch für Restaurants und Gastbetriebe.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder kommen an diesem Freitag erneut zu einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Diskutiert wird voraussichtlich auch über höhere Zutrittsschwellen für die Gastronomie. Genesene oder Geimpfte, die noch nicht „geboostert“ sind, brauchen möglicherweise künftig fürs Restaurant oder Café noch zusätzlich einen aktuellen Test. Lesen Sie hier: Diese Quarantäne-Lockerungen sollen kommen

Corona: Expertenrat warnt vor einer Überlastung der Krankenhäuser

Das sieht zumindest eine Beschlussvorlage vom Donnerstag für das Gespräch zwischen Bund und Ländern vor. Dem Papier zufolge könnte ein solcher Schritt inzidenzunabhängig und bundesweit umgesetzt werden. Ob es wirklich dazu kommt, ist aber offen, da es sich bei dem Papier zunächst um eine Diskussionsgrundlage handelt. Üblicherweise ändert sich bis zum Abschluss der Bund-Länder-Gespräche noch einiges.

Der Expertenrat der Bundesregierung geht davon aus, dass Omikron in Deutschland „zeitnah flächendeckend dominant“ sein wird. Die Krankheitsverläufe sind demnach zwar meist milder, die Ausbreitungsgeschwindigkeit aber deutlich höher als bei anderen Varianten. Die Expertinnen und Experten warnen deshalb vor einer Überlastung der Krankenhäuser.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigte im Vorfeld des Treffens verschärfte Maßnahmen für die Gastronomie. Lauterbach sagte dem TV-Sender RTL, es sei für die Innenräume der Gastronomie angedacht, „dass man dort nur eintreten kann, wenn man zweimal geimpft und getestet ist. Nur noch Geboosterte können so rein.“

Die Gastro-Branche fürchtet um ihre Existenz

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, verteidigt die Corona-Regeln für die Gastronomie.

Foto: Hannibal Hanschke / dpa

Lauterbach erklärte: „Die Gastronomie ist ein Problembereich. Da sitzt man ohne Maske oft für Stunden. Und wenn sich die Menschen dort dann gegenseitig infizieren, wie wir es bei Omikron sehr viel sehen, dann brauchen wir einen besseren Schutz, daher 2G plus, also geimpft und zusätzlich eben getestet.“ Der SPD-Politiker schloss zudem für die Zukunft auch noch weitergehende Kontaktbeschränkungen nicht aus.

In der Branche stößt die Verschärfung der Regeln für die Gastronomie auf heftige Kritik – und auf Existenzängste der Betriebe. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband lehnte Überlegungen zu einer Einführung von 2G plus etwa in Restaurants ab. „Ich warne vor panischem Aktionismus, 2G plus stürzt Betriebe in Existenznot ohne Mehrwert für das Infektionsgeschehen“, teilte die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer, mit. „Der geplante Beschluss käme im ohnehin extrem umsatzschwachen Januar einem Quasi-Lockdown gleich, für viele Betriebe würde sich eine weitere Öffnung nicht mehr rechnen.“

Im Hotelgewerbe ging der Umsatz bereits im November auf 34,1 Prozent zurück

Handelsunternehmen und das Gastgewerbe beklagen aufgrund der geltenden Corona-Regeln teils „katastrophale“ Umsatzverluste im wichtigen Weihnachts- und Silvestergeschäft. Der Umsatz im Gastgewerbe sei im Dezember um die Hälfte gegenüber Dezember 2019 eingebrochen, erklärte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Guido Zöllick.

Im Hotel- und Gaststättengewerbe hatte der Umsatzverlust laut Dehoga bereits im November bei 34,1 Prozent gelegen. Laut einer aktuellen Umfrage sehen außerdem 55,7 Prozent der Unternehmer ihren Betrieb in seiner Existenz gefährdet. „Vielfach sind Liquiditätsreserven aufgebraucht“, berichtete Zöllick. Deshalb erwarte die Branche jetzt von der Politik, dass alle Unternehmen die notwendige finanzielle Unterstützung bekommen, die ihre Existenz und den Erhalt der Arbeitsplätze sichern.

Verantwortlich für die Umsatzverluste seien die Verschärfungen der Corona-Regeln, etwa die 2G- oder 2G Plus-Zugangsregelungen, Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungsverbote, Sperrzeitregelungen sowie Schließungen von Clubs und Diskotheken. Der Umsatzrückgang für das Gesamtjahr 2021 beträgt laut Dehoga im Vergleich zum Vorkrisenjahr im Schnitt 41 Prozent. An der Umfrage beteiligten sich laut Verband vom 3. bis 6. Januar 9300 Betriebe. cu/dpa/AFP