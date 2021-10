Michael Wendler: Laura Müller gibt Lebenszeichen - Neue Botschaft wirft Fragen auf

Michael Wendler will scheinbar seine Villa in Florida verkaufen und könnte sich eventuell nach Brasilien absetzen, um seinem Haftbefehl zu entkommen. Wie es zu diesem kam, erfahren Sie in diesem Video.

Florida. Neues Lebenszeichen von Laura Müller. Seit dem öffentlichen Corona-Fiasko ihres Mannes Michael Wendler zog sich die 21-Jährige immer mehr aus sozialen Netzwerken zurück: Infolge dessen Verschwörungstheorien wurden schließlich auch einige Kooperationen der Influencerin gekündigt. Nach einer ganzen Weile von eher sporadischen Netz-Beiträgen scheint Müller nun einen Neustart zu wagen.

Laura Müller: "Ich bin planlos"

"Welcome back on my Instagram", sagt die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin in einer aktuellen Instagram-Story. "Ich bin planlos", erzählt Müller weiter und berichtet, dass sie ihr Ankleidezimmer neu sortiere. Banale Aussagen, die zunächst nicht ganz schlüssig klingen.

Nur wenige Stunden später ergibt das Instagram-Comeback des "Playboy"-Models und das Klamotten-Gerede allerdings Sinn. In ihrer Story folgen über zehn Videos, in denen Wendlers Frau Kleidung vorstellt: Laura Müller hat demnach wieder eine Kooperation an Land gezogen. Es dürfte sich um den ersten Vertrag handeln, den Müller dank ihrer neuen Influencer-Agentur ergattert hat.

Wendlers Finanzsorgen: Hilft Laura Müller so mit?

Müllers Neustart in Sachen Netz-Karriere folgt auf etliche Berichte über Wendlers finanzielle Sorgen. Unserer Redaktion bestätigte der Schlagerstar, dass einige seiner Immobilien sogar versteigert werden, um so seine Schulden beim Finanzamt auszugleichen.

Ob Müllers Werbeeinnahmen allerdings tatsächlich in eine gemeinsame Kasse fließen und die junge Frau auf diese Weise ihren Mann unterstützt, ist allerdings unklar. (day) Lesen Sie auch: Michael Wendler: Vater sorgt mit Enthüllungen für Blamage