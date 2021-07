Testpflicht für Reiserückkehrer: Ab wann gilt sie? Alle Infos

Wegen der steigenden Corona-Zahlen will die Bundesregierung die Testpflicht für Urlauber verschärfen. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Berlin. In vielen Ländern weltweit steigt die Zahl der Corona-Fälle, die hochansteckende Delta-Variante breitet sich aus. Das hat Folgen für den Urlaub. Bei der Rückkehr aus vielen europäischen Ländern müssen Urlauber bereits jetzt einen negativen Corona-Test vorlegen, bald soll die Testpflicht verschärft werden. Ab wann genau steht noch nicht fest, sie könnte aber in den nächsten Tagen beschlossen werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Testpflicht gilt im Moment bei der Einreise?

Im Moment gibt es eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus allen Regionen, die die Bundesregierung als Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete einstuft.

Reisende aus Hochinzidenzgebieten und Virusvariantengebieten müssen schon bei der Einreise einen negativen Corona-Test dabeihaben. Hat man sich in einem Risikogebiet aufgehalten, so muss man den Test spätestens 48 Stunden nach der Einreise vorlegen.

Wer Urlaub in einem Nicht-Risikogebiet gemacht hat und mit dem Auto unterwegs war, muss derzeit keinen negativen Test vorlegen. Um ein Flugzeug besteigen zu dürfen, ist ein Test aber unabhängig von der Risikoeinstufung Pflicht.

Wie werden die Regeln für Reiserückkehrer in Zukunft aussehen?

Die Bundesregierung plant, die jetzigen Regeln zu verschärfen und eine generelle Testpflicht für alle Reiserückkehrer einzuführen. Dafür gibt es nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) nun einen ersten Entwurf. Demnach sollen Urlauber ihre Nachweise bei der Einreise mitführen und bei „stichprobenhaften“ Überprüfungen vorlegen müssen.

Urlaub auf Mallorca: Das geht in Corona-Zeiten nur mit negativem Testergebnis.

Foto: IMAGO / MiS

Künftig sollen außerdem nicht nur Flugpassagiere, sondern auch Bahn- und Autoreisende überprüft werden. Der Entwurf sieht ein Inkrafttreten der neuen Verordnung am 1. August vor. Zuletzt hatte die Bundesregierung den Starttermin der Neuregelung aber offengelassen und auf noch nötige interne Abstimmungen verwiesen.

Welche Tests werden anerkannt?

Als Nachweis gilt ein negativer PCR- oder Antigen-Test. Der PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, der Antigentest maximal 48 Stunden alt. Reist man aus einem Virusvariantengebiet ein, verkürzt sich die Frist bei Antigen-Tests auf 24 Stunden. Für die Berechnung der Zeiträume ist der Zeitpunkt der Einreise maßgeblich.

Gilt die Testpflicht auch für Geimpfte?

Grundsätzlich nicht. Wenn man aus einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet kommt, kann man derzeit statt einem negativen Test seinen Geimpften- oder Genesenennachweis vorzeigen. Das wird sich auch mit der neuen Verordnung nicht ändern.

Andere Regeln sollen allerdings dem Entwurf zufolge bald für Reisende aus Virusvariantengebieten gelten. Hier soll immer ein Testnachweis nötig sein, Nachweise als Geimpfter oder Genesener reichen dann nicht mehr.

Wie viel kosten die Tests?

Die Preise für Corona-Tests im europäischen Ausland sind sehr unterschiedlich. Das europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland stellt auf seiner Website eine Übersicht bereit.

Demnach kosten Corona-Tests in Spanien beispielsweise im Schnitt zwischen 50 (Antigen-Test) und knapp unter 100 Euro (PCR-Test), in Griechenland zwischen 15 bis 40 Euro (Antigen-Test) und 40 bis 70 Euro (PCR-Test) und in Frankreich zwischen 30 (Antigen-Test) und 49 Euro (PCR-Test).

Die deutschen Krankenkassen erstatten die Kosten für den Corona-Test laut EVZ nur dann, wenn die Kosten in dem jeweiligen Reiseland auch für die dort Versicherten übernommen werden.

Ab welchem Alter gibt es eine Testpflicht für Kinder?

Ab sechs Jahren.

Welche Länder in Europa sind Risikogebiete?

Eine vollständige Liste der Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete gibt es auf der Website des Robert-Koch-Institus RKI). Zu den Risikogebieten zählen beispielsweise Dänemark, Malta, Griechenland und die Türkei.

Auch unter den Hochinzidenzgebieten befinden sich mittlerweile viele beliebte Urlaubsziele – zum Beispiel Spanien, Portugal und die Niederlande. Virusvariantengebiete sind beispielsweise Brasilien und mehrere Länder in Afrika, aber keine europäischen Länder.

Laut dem neuen Entwurf der Bundesregierung soll es bald keine „einfachen“ Risikogebiete mehr geben. Dann werden Regionen nur noch als Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete eingestuft. (kat/mit dpa)