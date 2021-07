Hochwasser: Warum wurden die Menschen nicht gewarnt?

Hochwasserkatastrophe Warum wurden die Menschen in den Flutregionen nicht gewarnt?

Berlin. Noch stehen die Menschen in den Hochwasser-Regionen unter Schock, dankbar für jede Anteilnahme, für jede politische Hilfszusage. Und doch setzt allmählich eine Debatte ein, die Bund und Länder in Verlegenheit bringen dürfte: Wie steht es um den Bevölkerungsschutz?

Nicht gut, befürchtet der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Die Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zeige erneut, „dass wir den zivilen Bevölkerungsschutz neu, besser und nachhaltiger aufstellen müssen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion.

Hochwasserkatastrophe: 95 Warnmeldungen binnen drei Tagen

Von der Nacht des 14. Juli bis zum Freitagnachmittag wurden über die Warn-App „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) über 95 Warnmeldungen aus Anlass der Starkregen- und Hochwasserereignisse versendet. Solche Apps – auch in anderen EU-Ländern gang und gäbe – halten die Nutzer standortgenau bis auf einen Quadratkilometer auf dem Laufenden und haben Notfalltipps parat.

Allein, nur rund 8,8 Millionen Bürger haben „Nina“ nach Angaben des Bundesinnenministeriums heruntergeladen. Noch besitzt nicht jeder ein internetfähiges Mobiltelefon. Die Anzahl der Smartphone-Anbieter beziffert die private Datenbank Statista mit 60,7 Millionen im Jahr 2020. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen beträgt der Anteil über 95 Prozent, nimmt aber bei den Älteren ab.

Nach dem Ahr-Hochwasser in Marienthal: Ein Mann schaut aus seinem völlig zerstörten Wohnzimmer in seinen ehemaligen Garten.

Foto: Volker Lannert

Vielerorts sind die Mobilfunknetze ausgefallen

Erschwerend kam bei der Hochwasserkatastrophe hinzu, dass vielerorts der Strom ausgefallen ist, sehr schnell auch die Mobilfunknetze, wie Landsberg weiß. Dann hilft auch eine 100-prozentige Abdeckung mit Smartphones nicht weiter.

Überdies herrschte lange der Eindruck vor, es handele sich um einen großen Starkregen, „ohne dass das dramatische Ausmaß kommuniziert worden ist“, sagte Landsberg. Deswegen seien die Bürgerinnen und Bürger überrascht worden. Die Geschwindigkeit dürfte freilich auch Profis erstaunt haben.

Sirenen galten als Relikt des Kalten Krieges

In wie vielen Gemeinden mit Sirenengeheul vor den Überschwemmungen gewarnt worden ist, lässt sich noch nicht genau sagen, nur so viel: Vielerorts fehlen Sirenen ganz oder funktionieren nicht. Sie galten als Relikt des Kalten Krieges.

Ein Fehler, der spätestens seit dem 10. September 2020 Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) umtreibt. Da fand ein bundesweiter Warntag statt, der für sich schon eine kleine Katastrophe war: Viele Sirenen blieben stumm, Warnungen kamen mit halbstündiger Verspätung an. Nach dem denkwürdigen Donnerstag fackelte Seehofer nicht lang und versetzte den damaligen BBK-Chef Christoph Unger.

Im Katastrophenschutz hat der Bund keine direkten Zuständigkeiten

Die Personalie war ein Signal, die Nachfolgeregelung auch: Armin Schuster, früherer CDU-Abgeordneter und Bundespolizist, zur Oderflut 2002 der Einsatzleiter der Polizei in Frankfurt/Oder, ein Profi, ein Mann, der beide Welten kennt – Verwaltung wie Politik. Freilich war die Personalentscheidung nicht die Lösung. Das BBK ist nur für den Kriegsfall. Im Katastrophenschutz hat der Bund keine direkten Zuständigkeiten.

Die allgemeine Gefahrenabwehr obliegt den Ländern – die geben sie nicht ab –, die Einsatzleitung vor Ort den jeweiligen Landratsämtern. Seehofer machte daraufhin, was der Bund immer tut, wenn er sich ins Spiel bringen will: Schusters BBK förderte mit 88 Millionen Euro die Instandsetzung und den Neuaufbau von Sirenen in den kommenden zwei Jahren.

Das Unwetter erwischte die Behörden mitten im Neuaufbau

Schuster beteuert, die richtigen Pläne seien in der Umsetzung. Das Unwetter erwischte die Behörden auf dem falschen Fuß: mitten im Neuaufbau. Schuster kann genau erklären, was besser laufen könnte, warum sein Amt mehr Personal und Mittel braucht; und akute Krisenbewältigung genauso wichtig wie langfristige Vorsorge beim Klimawandel. Das BBK könnte ein Gewinner der nächsten Koalitionsverhandlungen werden, wenn um mehr Mittel und Kompetenzen gerungen wird.

Bis dahin muss Schuster aufpassen, dass Versäumnisse nicht an ihm festgemacht werden. Das BBK ist in der vergangenen Woche nicht gerade auffällig geworden. Schusters Amt war im Austausch mit den Behörden und Hilfsorganisationen, lieferte Satellitenbilder aus den Überschwemmungsgebieten und beherbergte in seiner Akademie Menschen, die obdachlos geworden waren.

Städte fordern Verbesserungen

Die Städte und Gemeinden sehen noch Verbesserungspotenzial. Landsberg fordert ein Warnsystem, „das auch noch funktioniert, wenn flächendeckend der Strom ausgefallen ist“. Auch müsse man im größeren Umfang lebensnotwendige Gegenstände vorhalten wie Notstromaggregate, Zelte, Decken und Arzneimittel.