Rhein: Badeunfall - Drei Mädchen bei Duisburg ertrunken

Duisburg. Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte nach einem Badeunfall im Rhein bei Duisburg am Mittwochabend über vier Stunden lang nach zwei Mädchen gesucht. Vergeblich: Die Jugendlichen bleiben vermisst.

Eine dritte Jugendliche wurde vor Ort aus dem Wasser geborgen: Sie verstarb nach Reanimationsversuchen. Den Tod der jungen Frau hat am Abend Christian Umbach bestätigt, der Einsatzleiter der Feuerwehr Duisburg. Die beiden weiterhin Vermissten sollen zwischen 13 und 15 Jahre alt sein. Zu ihnen und zum Todesopfer machte die Feuerwehr am Abend keine näheren Angaben mehr.

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und DRLG arbeiten am Ufer des Rheins.

Foto: Marcel Kusch/dpa

Badeunfall in Duisburg: „Keinerlei Hoffnung mehr für die Vermissten“

Die 160 Rettungskräfte stellten die Suche gegen 22 Uhr, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, ein: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben im Duisburger Norden also drei Teenager ihr Leben verloren, als sie sich gemeinsam im Rhein abkühlen wollten.

„Wenn sie an der Wasseroberfläche gewesen wären, hätten wir sie gesehen. So müssen wir leider davon ausgehen, dass sie sich seit Stunden unter Wasser befinden“, sagte Einsatzleiter Umbach am Abend. „Es besteht keinerlei Hoffnung mehr für die Vermissten.“

Die ersten Notrufe waren am Mittwoch gegen 17.50 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Anrufer meldeten mehrere im Rhein vermisste Personen. Die Mädchen waren – wie offenbar zahlreiche andere Menschen zur selben Zeit – am Alsumer Steig in Marxloh ins Wasser gegangen.

Duisburg: 20 Badende sollen die drei Mädchen in Not gesehen haben

Etwa 20 Badende sollen gesehen haben, wie die drei Mädchen untergingen. Sie konnten den Einsatzkräften die Stelle beschreiben. Diese liegt vor dem Ufer zwischen einem Thyssenkrupp-Gelände und dem bekannten Alsumer Berg, wo das Wasser in Ufernähe tückisch seicht ist.

Mehr zum Thema: Ostsee-Badeunfall - Vater ertrinkt nach Rettung von Kindern

Die Polizei räumte das Gelände und sperrte den Einsatzbereich weiträumig ab. Vor Ort verfolgten bis zu 200 Personen den Einsatz ruhig, darunter anscheinend zahlreiche derjenigen, die kurz zuvor noch selbst am Rheinufer gewesen waren, und Anwohner, die die drei Opfer kennen. Taucherstaffeln und Strömungsretter suchten den Rhein flussabwärts ab.

Badeunfall: Rettungshubschrauber entdeckte leblosen Körper

Der Fluss war zwischenzeitlich für die Schifffahrt gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber und ein Helikopter der Polizei kamen zum Einsatz. Die vermissten Jugendlichen badeten nach Angaben der Polizei nach ersten Erkenntnissen gemeinsam mit der später Verstorbenen im Rhein. Die Besatzung des Rettungshubschraubers entdeckte deren Körper, der an der Wasseroberfläche trieb. Daraufhin konnte sie die Kräfte in einem Boot zu ihr lotsen.

Laut Einsatzleiter Umbach war das Mädchen nicht mehr ansprechbar, die Rettungskräfte begannen sofort mit der Reanimation. Nach Informationen unserer Redaktion verstarb die Jugendliche im Krankenhaus oder auf dem Weg dorthin.

Von den anderen beiden Mädchen fehlt jede Spur. Auf einem Parkplatz betreuten während der Suche mehrere Notfallseelsorger zahlreiche Personen, darunter Augenzeugen und Angehörige der Opfer.

Tödlicher Badeunfall eine Woche zuvor auf anderer Rheinseite

Erst wenige Tage zuvor, am 9. Juni, hatte sich ganz in der Nähe, am anderen Ufer, ein ebenfalls tödlicher Badeunfall im Rhein ereignet. Dabei war ein 29-Jähriger ertrunken. Die Leiche des Mannes wurde einige Tage später in der Waal in den Niederlanden entdeckt. Der Fluss Waal ist ein Mündungsarm des Rheins in die Nordsee.

Lesen Sie hier: Tipps - Wie Sie Badeunfälle verhindern können

Und am vorigen Montag, 14. Juni, waren Retter mit Booten und Hubschrauber im selben Bereich auf der Suche nach einem Verschollenen gewesen: Ein 40-Jähriger hatte mit einem Sprung in den Rhein offenbar vor Polizisten Reißaus nehmen wollen. Einige Stunden später gabelte der Thyssen-Werksschutz den 40-Jährigen auf.

Schwimmen und Baden im Rhein: „reiner Wahnsinn“

Wegen der warmen Temperaturen und des Todesfalls vorige Woche hatte die Polizei Duisburg erneut ausdrücklich vor dem Baden im Rhein gewarnt – die Chancen, lebend aus dem Strom zu kommen, seien gering.

„Ich habe gerade für Eltern, die ihre Kinder am Ufer im Wasser spielen lassen, absolut kein Verständnis! Das ist – um es mal deutlich zu sagen – reiner Wahnsinn“, erklärte Michael Blankartz von der Wasserschutzpolizei. Selbst geübten Schwimmern lasse die Strömung in der „Todesfalle Rhein“ kaum eine Chance.

Sieben Badetote gab es allein im nordrhein-westfälischen Teil des Rheins nach Polizeiangaben in den vergangenen beiden Jahren. Dass viele Menschen trotzdem im Fluss baden, liegt auch daran, dass es – anders als etwa in der Ruhr – für den Rhein kein generelles Badeverbot gibt.

(ck/lesko/MF/pw)