Christian und Bettina Wulff überraschen mit Liebescomeback

Der ehemalige Bundespräsident und seine damalige First Lady sind wieder ein Paar. Die Wulffs leben auch schon wieder zusammen.

Berlin. Vor zwei Jahren hatten sie sich getrennt, nun haben sie doch nochmal zueinander gefunden: Christian und Bettina Wulff sind wieder ein Paar. Laut Angaben der 47-Jährigen wohnen der ehemalige Bundespräsident und sie auch erneut unter einem Dach: „Wir leben zusammen“, sagte die ehemalige First Lady der „Neuen Presse“.

Gegenüber der „Neuen Presse“ erklärte Bettina Wulff, dass beide wegen der Corona-Pandemie aktuell viel Zeit zu Hause verbringen. „Plötzlich sind Mama und Papa, oder zumindest einer von beiden, ständig zu Hause.“ Dieser Umstand sei ungewohnt, vor allem für die Kinder.

Bundespräsident Christian Wulff und seine Frau Bettina kommen am 09.12.2011 bei Nizwa im Oman mit dem Hubschrauber auf einer Militärbasis an, um hier ein landestypisches Dorf zu besichtigen.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Die Wulffs versuchen es noch einmal miteinander – nicht zum ersten Mal

Die Wulffs machten das Liebescomeback am Rande eines Benefizgolfturniers in Burgwedel in Niedersachsen öffentlich. Für die Veranstaltung hatte Bettina Wulff zwei Bilder gemalt, die sie für eine Versteigerung zur Verfügung stellte. Vor dem Event posierten Bettina und Christian Wulff mit den Bildern für ein Selfie im Garten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Wulffs es erneut miteinander versuchen. Bereits im Jahr 2013 hatte sich das Paar getrennt, kurze Zeit später kamen sie wieder zusammen. 2015 heirateten sie kirchlich. Drei Jahre später erfolgte dann die zweite Trennung. Christian und Bettina Wulff haben einen gemeinsamen Sohn sowie beide jeweils ein Kind aus früheren Beziehungen.

Auch interessant: Christian Wulff und Co.: So viel Geld bekommen Ex-Politiker

(fmg)