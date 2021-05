Rechte für Geimpfte & Genesene: Das müssen Sie jetzt wissen

In Deutschland steigt die Quote der Geimpften, doch immer noch gibt es Unsicherheiten zum richtigen Ablauf danach. Die drei wichtigsten Fragen zur Zeit unmittelbar nach der Impfung beantworten wir für Sie im Video.

Berlin. Ohne Corona-Test zum Friseur oder in den Zoo – Menschen mit vollständigem Impfschutz werden ab dem Wochenende wieder mehr Freiheiten haben. Die entsprechende Verordnung hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen, am Freitag soll der Bundesrat folgen. Für vollständig gegen Corona Geimpfte und für Genesene kann so ein Stück Normalität zurückkehren.

Doch für wen gelten die Lockerungen genau? Und wie kann man nachweisen, dass man geimpft oder genesen ist? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

Was gilt jetzt für Genesene und Geimpfte?

Bestimmte Einschränkungen, die das Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung der Pandemie vorsieht, sollen für Geimpfte und Genesene nicht mehr gelten. Die bisherige Beschränkung für Treffen gilt nicht für eine private Zusammenkunft, an der ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen, heißt es in der Verordnung. Damit werden zum Beispiel bei privaten Zusammenkünften geimpfte und genesene Personen nicht mehr mitgezählt. Auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung nach dem Infektionsschutzgesetz entfällt für diese Personengruppen.

In vielen Bereichen – etwa beim Einkauf oder beim Friseurbesuch – werden Geimpfte und Genesene negativ Getesteten gleichgestellt. Sie brauchen also hierfür keinen negativen Corona-Test mehr.

Warum werden Geimpfte und Genesene gleichgestellt?

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass Geimpfte – und auch Genesene – wohl keine wesentliche Rolle mehr für den Verlauf der Pandemie spielen. Aber das RKI betont auch, dass das Übertragungsrisiko nicht null ist und Geimpfte und Genesene deshalb trotzdem Maske tragen, Abstand halten und auf Hygiene achten sollten.

Aktuell geht die Forschung davon aus, dass Genesene eine Weile immun sind. Wie lange, ist aber individuell unterschiedlich. Man geht davon aus, dass Genesene in der Regel mindestens ein halbes Jahr lang keine Neuinfektionen zu befürchten haben. Ob sie jedoch gleich gut geschützt gegen eine Infektion sind, ist noch nicht abschließend geklärt.

Ab wann gilt man als genesen?

Eine Infektion mit dem Coronavirus muss nachweisbar gewesen sein und das positive Testergebnis mindestens 28 Tage alt sein.

Wie lange darf die Infektion zurückliegen?

Entscheidend ist der Zeitpunkt des positiven PCR-Tests. Dieser darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Danach benötigen Genesene eine Auffrischungsimpfung – hier soll aber eine Impfdosis ausreichen.

Welchen Nachweis muss ich als Genesener bzw. Genesene vorlegen?

Als Nachweis ist der Bescheid über einen positiven PCR-Test möglich. Dieser ist frühestens 28 Tage nach dem Testtermin bis zu bis sechs Monate danach gültig. Ebenso ist ein Zeugnis des Gesundheitsamts zur Anordnung der Isolation und ein anschließendes negatives Testergebnis als Nachweis möglich.

Falls man das Testergebnis verloren oder weggeworfen hat, kann man den Hausarzt um eine Kopie bitten. Falls der Test in einem Testzentrum gemacht wurde, sollte man das Gesundheitsamt nach einer „Genesenen-Bescheinigung“ fragen.

Ist der Nachweis fälschungssicher?

Nein. Weltweit hat sich bereits ein illegales Nischengeschäft mit gefälschten Corona-Tests entwickelt. Im Internet bieten Händler gefälschte negative Corona-Testzertifikate an. Welche Strafen in Deutschland bei der Fälschung von Tests drohen, ist noch nicht klar geregelt. Der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse wird mit Haft von bis zu einem Jahr oder Geldstrafen geahndet. Bei Urkundenfälschung drohen jedoch bis zu zehn Jahren Gefängnis.

Ab wann gilt man als vollständig geimpft?

Bei den meisten Impfstoffen bedarf es ein oder zwei Impfungen für einen vollständigen Schutz. Nur bei dem Vakzin von Johnson&Johnson reicht eine Impfdosis aus. Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein.

Was müssen Geimpfte vorlegen?

Geimpfte müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen – aktuell den gelben Impfpass oder das vom Impfzentrum ausgefüllte Formular. Denn wer seinen Impfpass beim Impftermin vergessen hat, bekommt eine Impfbescheinigung ausgestellt. Später kann ein Arzt die Immunisierung im Impfpass nachtragen. Beim Hausarzt oder der Hausärztin können Sie sich auch einen neuen Impfpass ausstellen lassen. Lesen Sie auch:

Wann kommt der EU-Impfpass?

Der digitale Impfausweis soll spätestens Ende Juni kommen, dann dient auch er als Nachweis für eine Corona-Impfung. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte Ende April an, den digitalen Impfpass möglichst schnell zugänglich zu machen. Dafür solle das Infektionsschutzgesetz entsprechend geändert werden. Demnach soll der digitale Impfpass in der „zweiten Hälfte des zweiten Quartals“ einsatzbereit sein.

Den Ausweis entwickelt in der EU jedes Land für sich, auf der Basis gemeinsamer europaweiter Standards, die schon im Januar festgelegt wurden. Hierzulande arbeitet das Bundesgesundheitsministerium an einem digitalen Impfnachweis, für den in der Arztpraxis, dem Impfzentrum oder im Krankenhaus Informationen über Zeitpunkt, Impfstoff und Chargennummer gebündelt werden sollen. Daraus wird ein 2D-Barcode erstellt, den die Nutzerinnen und Nutzer direkt über eine App aufs Smartphone scannen oder als Papierausdruck zum späteren Scannen mitnehmen können. Als Nachweis auslesen lässt sich der Code über eine Prüf-App - so wie zum Beispiel beim Einchecken ins Flugzeug, erklärt das Gesundheitsministerium. Mehr dazu: Urlaub 2021 - Streit um den europäischen Corona-Impfpass

Ist der neue Impfnachweis fälschungssicher?

Offenbar nicht wirklich. Einem Medienbericht zufolge lässt sich der geplante Impfausweis problemlos fälschen. Denn nach Planungen des Gesundheitsministeriums sollen die im gelben Impfpass eingetragenen Impfnachweise umstandslos in Arztpraxen, Impfzentren oder in Apotheken auf den neuen EU-Impfausweis übertragen werden können, wie die „Welt am Sonntag“ berichtet. Da dieser Nachweis im gelben Impfpass leicht zu fälschen sei, sei auch das darauf aufbauende neue EU-Zertifikat entsprechend anfällig für Betrug.

Das Bundesgesundheitsministerium räumte gegenüber der Zeitung die Sicherheitslücke ein. Bei der Prüfung der analogen Impfpässe sei „besondere Vorsicht geboten“. Das gelte auch, wenn „die Informationen in einen digitalen Impfpass übertragen werden“, erklärte das Ministerium.

Die Hackervereinigung Chaos Computer Club (CCC) sieht die Verantwortung für die offene Sicherheitslücke beim Gesundheitsministerium. Beim Eintrag in den gelben Ausweis fehle die Absicherung gegen Fälscher komplett, sagte Sprecher Matthias Marx. „Das hätte man auch besser lösen können - mit Hologrammaufklebern etwa, mit geprägtem Papier, mit Materialien, die sich nicht jeder auf Amazon zusammenklicken kann.“

Was passiert dann mit dem alten gelben Impfpass?

Aktuell ist das kleine gelbe Heft also noch eines der wichtigsten Dokumente überhaupt. Wenn die dort eingetragenen Impfnachweise erst einmal in den EU-Impfpass übertragen sind, wird man das gelbe Impfbuch nicht mehr mitnehmen müssen. Wegwerfen sollte man es aber trotzdem nicht. Denn dort ist ersichtlich, welche Impfungen (nicht nur Corona-Impfungen) man bereits erhalten hat oder noch braucht. So werden dort ja auch Impfungen zum Beispiel gegen Grippe, Tetanus und Diphterie eingetragen.

Außerdem soll der digitale Impfausweis das gelbe Heft nur ergänzen, nicht ersetzen. Da er auf dem Handy gespeichert ist, soll es leichter sein, den digitalen Impfpass immer mitzunehmen.

Sind Geimpfte gefährlich für Nicht-Geimpfte?

Die Chance, dass Geimpfte andere anstecken, ist gering, aber es ist nicht ausgeschlossen. Die Viruslast ist bei einer Infektion nach einer Impfung wohl deutlich niedriger als ohne. Sind Geimpfte einmal infektiös (also ansteckend) hält diese Infektiosität auch nicht so lange an wie bei ungeimpften Personen. Wenn jedoch bei einem Geimpften eine Corona-Infektion nachgewiesen wird, muss auch er oder sie wieder in Quarantäne.

Muss meine Chefin mir für meinen Impf-Termin freigeben?

Grundsätzlich sollen Beschäftigte Termine der Gesundheitsvorsorge nach Möglichkeiten außerhalb der Arbeitszeit legen. Im Falle der Corona-Schutzimpfung haben Beschäftigte aktuell wenig oder keinen Spielraum bei der Terminvergabe. Werden Beschäftigten ausschließlich Termine während der Arbeitszeit angeboten, besteht das Recht, für den Termin der Arbeit fernzubleiben. Der Arbeitgeber sollte jedoch über das Fernbleiben von der Arbeit so früh wie möglich informiert werden.