Neue Thrombose-Fälle: EMA prüft Impfstoff von Johnson & Johnson

Millionen Impfdosen von Johnson & Johnson unbrauchbar

15 Millionen Corona-Impfdosen von Johnson & Johnson aus einem US-Werk sind einem Bericht zufolge unbrauchbar. Die Panne ist ein Rückschlag für die Impfkampagne in den USA. Nach Europa soll der Impfstoff ab 19. April ausgeliefert werden.