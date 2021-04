Prinz Philip gestorben - Britisches Königshaus gibt Statement

Lord High Admiral des Vereinigten Königreichs, Großadmiral der Royal Navy, Feldmarschall der British Army. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. trägt viele Titel. Eine Zusammenfassung seines fast 100-jährigen Lebens sehen Sie in diesem Video.

Prinz Philip ist am Freitagmorgen friedlich in Windsor Castle gestorben, gab die britische Königsfamilie am Freitagmittag bekannt.