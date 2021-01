Haiattacke in Neuseeland: Frau stirbt nach Angriff am Waihi Beach

Haie: An diesen 11 Reisezielen gibt es weltweit die meisten Attacken

Eigentlich sind Angriffe durch Haie in Neuseeland sehr selten. Nun wurde eine Frau jedoch am beliebten Waihi Beach tödlich verletzt.

Wellington. In Neuseeland hat sich am Donnerstag ein furchtbares Unglück ereignet. Bei einer mutmaßlichen Haiattacke ist eine Frau ums Leben gekommen. Eigentlich sind Angriffe durch die Tiere in Neuseeland extrem selten.

Das Opfer soll bei der Bergung aus dem Wasser zunächst noch gelebt haben. Wenig später starb die Frau dann aber trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte, berichtet die Zeitung „New Zealand Herald“ unter Berufung auf die Behörden.

Haiunglück ereignete sich an beliebtem Urlaubsstrand

Das Unglück ereignete sich am Waihi Beach auf der Nordinsel Neuseelands. Der Strand ist ein beliebtes Urlaubsziel der Einheimischen. In dieser Jahreszeit wächst die Bevölkerungszahl von sonst 4000 Menschen schon mal auf über 20.000.

Welche Art der Raubfische die Frau angegriffen hatte, war zunächst unklar. Jedoch seien in der Region zuletzt junge Weiße Haie gesichtet worden, sagte der Experte Riley Elliott. Zwischen 1852 und 2013 wurden in Neuseeland insgesamt nur zwölf tödliche Attacken verzeichnet. (fmg/dpa)

