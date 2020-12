Loveparade in Berlin: Bilder der Liebe gegen den Corona-Blues

Berlin. Junge Wilde, die tanzen, sich küssen, anfassen – und noch vieles mehr. Die Loveparade war 17 Jahre lang das Sommerfest der Liebe, zu dem immer mehr Feiernde aus Deutschland und der ganzen Welt anreisten.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Nähe, Hingabe und Körperlichkeit in diesen Tagen fast unvorstellbar, ja aktuell gar verboten. Nass vom Schweiß, heiß vom Tanzen und aufgeputscht durch die Techno-Musik neben Fremden zu stehen, wirkt wie eine Fantasie, eine unwirkliche Vorstellung. Damals war es real.

Ein Bild, das in der Corona-Pandemie fast surreal wirkt: Der feiernde Zug der Liebe auf der Straße des 17. Juni in Berlin.

Foto: Daniel Biskup

Was 1989 mit ein paar hundert Insidern begann, war am Ende ein Fest für Millionen, das von zahlreichen Firmen gesponsert wurde. Jeder wollte ein Stückchen Ruhm vom Zug der Liebe. Fotograf Daniel Biskup, heute 58 Jahre alt, war von 1994 an dabei.

Halbnackt und ohne Abstand, damals kein Problem.

Foto: Daniel Biskup

Loveparade – eine historische Bewegung im Nachwende-Berlin

„Ich wusste, dass das eine historische Bewegung ist. Dass es die Loveparade so nur in Berlin in diesen Jahren geben konnte“, sagt Daniel Biskup. Viele der Teilnehmer seien gar nicht aus Berlin gewesen, sondern aus kleinen Städten und Dörfern angereist, wo sie sich nicht ausleben konnten und es keine Club-Szene wie in der späteren Hauptstadt gab.

Viele Friseure mussten während der Corona-Krise vorübergehend schließen. Damals hatten sie durchgehend geöffnet.

Foto: Daniel Biskup

Biskup ist überzeugt, dass es nur im Nachwende-Berlin möglich war, so eine Club- und Technoszene zu etablieren. „Es gab genug freie Räume und Plätze, Berlin war wie ein Spielplatz.“ Und die Loveparade war für die Szene das Hochfest des Jahres.

Ausgelassen demonstrierten die Techno-Fans von 1989 bis 2006 in der Bundeshauptstadt. Foto: Daniel Biskup

Offiziell war die Parade nämlich als politische Demonstration für „Friede, Freude, Eierkuchen“ angemeldet, Foto: Daniel Biskup

Was 1989 als kleiner Straßenumzug begann, entwickelte sich schnell zur Mega-Parade mit bis zu 1,6 Millionen Menschen. Foto: Daniel Biskup

Das Fest der Liebe war zugleich auch das Fest der Nacktheit. Wer zu viel anhatte, fiel fast schon unangenehm auf. Foto: Daniel Biskup

Im Jahr 2001 erkannte das Bundesverfassungsgericht der Loveparade den Status als Demonstration ab. Der Ekstase tat das keinen Abbruch, das Event fand fortwährend als kommerzielle Veranstaltung statt. Foto: Daniel Biskup



Dicht gedrängt feierten die Teilnehmer jährlich rund um die Siegessäule. Foto: Daniel Biskup

Stets auch mit ausgefallenen Kostümen. Foto: Daniel Biskup

Der Fotograf Daniel Biskup begleitete die Loveparade mit seiner Kamera. Die hier zu sehenden Aufnahmen veröffentlichte er in seinem Bildband „Loveparade“. Foto: Daniel Biskup

Dicht an dicht und ohne Maske mit der Menge grölen. 2020 wäre das undenkbar gewesen. Foto: Daniel Biskup

Die Loveparade hieß nicht umsonst Loveparade. Foto: Daniel Biskup



Zahlreiche Firmen sponserten den Zug der Liebe durch Berlin. Im Hintergrund zu sehen: zwei Billy-Boy-Kondome. Foto: Daniel Biskup

Weniger war auf der Loveparade meistens mehr. Für Abkühlung sorgten die Teilnehmer unter anderem mit Wasserpistolen. Foto: Daniel Biskup

Viele Techno-Fans reisten für die Parade extra an - häufig auch aus kleineren Städten und Dörfern, die keine Club-Szene hatten. Foto: Daniel Biskup

Ausgenüchtert und erholt wurde häufig dort, wohin einen der Körper noch trug. Hier: Die Schließfächer am Bahnhof Zoo. Foto: Daniel Biskup

Die letzte Loveparade in Berlin fand im Jahr 2006 statt, schon in den drei Vorjahren hatte es keine mehr gegeben. Foto: Daniel Biskup



Daniel Biskup: „Love Parade“, 220 Fotografien, Salz und Silber, 39 Euro.

Foto: pr / PR

Neben der Party sei die Nacktheit öffentlich zelebriert worden, das sei damals neu gewesen. Eine Nacktheit, die sich heute im Internet abspielt.

Biskup, der auch die Corona-Pandemie fotografisch begleitet, veröffentlicht jeden Tag ein Motiv auf seinem Instagram-Account „danielbiskupgermany“. Es sind Bilder von verschiedenen Orten Deutschlands, die immer etwas mit der Pandemie zu tun haben. Die Bilder im Buch „Love Parade“ sollen Farbe und Freude in die Corona-Zeit bringen, so Biskup.

Mehr zum Thema:

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen