Fall Maddie: Zwischenfall bei einer Anhörung in Braunschweig

Ermittlungen Berichte: Verdächtiger im Fall Maddie in Klinik eingeliefert

Braunschweig. Bei einem Anhörungstermin von Christian B. am Landgericht Braunschweig ist es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu einem Zwischenfall gekommen, infolgedessen der 43-Jährige in einer Klinik behandelt werden musste. Der Tatverdächtige im Fall Maddie war am Montag aus dem Kieler Gefängnis ins Landgericht Braunschweig gebracht worden.

Die „Bild“ hatte zuvor berichtet, dass Christian B. in die Notaufnahme eingeliefert werden musste. Er habe sich in einer Gewahrsamszelle des Landgerichts Braunschweig zwei Rippen gebrochen. Wie dies passiert sein könnte, sei unklar. Lesen Sie hier: Fall Maddie: Urteil gegen Verdächtigen bleibt bestehen

Wie auch die „Welt“ berichtet, soll Christian B. in der Zelle verletzt worden sein - angeblich hatte es einen Zusammenstoß zwischen dem Tatverdächtigen im Mordfall Maddie und Justizangestellten gegeben. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht.

Fall Maddie: Christian B. verbüßt Haftstrafe wegen Drogenhandels

Laut einer Gerichtssprecherin ging es bei dem Termin in Braunschweig um eine Anhörung bei der Strafvollstreckungskammer. Es sei eine nicht-öffentliche Sitzung und noch unklar, wann es ein Ergebnis gebe.

Nach Angaben des Gerichts geht es bei der Anhörung um eine mögliche Aussetzung einer Reststrafe auf Bewährung. Die aktuelle Gefängnisstrafe in Kiel wegen Drogenhandels endet am 7. Januar. Sollte es eine positive Entscheidung für den 43-Jährigen geben, wird nicht mit einer Freilassung gerechnet.

Christian B. droht Untersuchungshaft wegen Vergewaltigung

In diesem Fall dürfte nach Einschätzung der Gerichtssprecherin eine Untersuchungshaft in einem Vergewaltigungsfall greifen. Der Mann soll im Jahr 2005 - rund anderthalb Jahre vor dem Verschwinden der Britin Madeleine McCann - im portugiesischen Praia da Luz eine 72-Jährige vergewaltigt haben. Gegen das Braunschweiger Urteil vom Dezember 2019 zu sieben Jahren Haft hat der 43-Jährige Revision eingelegt, eine Entscheidung der BGH-Richter dazu ist noch nicht bekannt. Mehr zum Fall Maddie: Maddie McCann: Ermittler gehen wohl von Tod des Mädchens aus

Vor 13 Jahren verschwand das britische Mädchen Madeleine „Maddie“ McCann während eines Portugal-Urlaubs spurlos. Foto: Handout / AFP

Gemeinsam mit ihren jüngeren Zwillingsgeschwistern und ihren Eltern machte sie im Mai 2007 in dieser Ferienanlage im portugiesischen Ferienort Praia Da Luz, Urlaub. Direkt neben dem Pool liegt das Apartment 5A, aus dem das Mädchen verschwand. Foto: Steve Parsons / dpa

Das Apartment gehört zu einer Ferienanlage namens „Ocean Club“. Foto: Steve Parsons / dpa

Am Abend ihres Verschwindens, dem 3. Mai 2007, besuchten Maddies Eltern ein Restaurant auf der Anlage. In regelmäßigen Abständen sahen sie nach eigenen Angaben nach Maddie und ihren Geschwistern. Foto: Steve Parsons / dpa

Seither läuft unter den Augen der Weltöffentlichkeit eine beispiellose Suche nach der Vermissten. Foto: Soeren Stache / dpa



13 Jahre lang gaben Maddies Eltern, das britische Ärztepaar Kate und Gerry McCann, die Hoffnung nicht auf, ihre Tochter lebend wiederzufinden. Immer wieder wandten sie sich an die Öffentlichkeit. Foto: John Stillwell / dpa

Immer wieder gab es Hinweise zum Verbleib von Maddie. Immer wieder wollten Zeugen das Mädchen gesehen haben. Im Jahr 2014, sieben Jahre nach Maddies Verschwinden, durchsuchten Polizisten aus Großbritannien und Portugal das Buschland rund um den Ferienort Praia da Luz. Foto: Nick Ansell / dpa

Maddie verschwand nur wenige Tage vor ihrem vierten Geburtstag. Heute wäre sie 17 Jahre alt. Foto: Uncredited / dpa

Anfang Juni 2020 dann die überraschende Wende in dem Fall: Eine neue Spur führt nach Braunschweig. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft, informierte am 4. Juni die Öffentlichkeit über aktuelle Erkenntnisse. Foto: Ole Spata / dpa

In einem Fahndungsaufruf des BKA veröffentlichten die Ermittler mehrere Fotos von Autos, die der Verdächtige zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt genutzt haben könnte. Foto: -- / dpa



Dabei handelt es sich zum einen um einen Caravan vom Typ VW T3 Westfalia mit portugiesischer Zulassung. Foto: Uncredited / dpa

Auch einen dunkelfarbenen Jaguar XJR 6 soll der Verdächtige zu dieser Zeit genutzt haben.

Wer Angaben zu den beiden Fahrzeugen zum mutmaßlichen Tatzeitraum, also dem 3. Mai 2007 zwischen 21.10 und 22 Uhr, machen kann, wird gebeten, sich beim BKA zu melden. Foto: -- / dpa

Zudem bittet das BKA nach Hinweisen zu diesem Haus.

Auch ein Foto dieses Hauses veröffentlichte das BKA in seinem Fahndungsaufruf. Foto: Str / AFP



Wer Angaben zu den abgebildeten Gebäuden oder Innenräumen machen kann, soll sich ebenfalls beim BKA melden. Foto: Str / AFP

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Foto: Str / AFP



Anfang Juni hatten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig gemeinsam mitgeteilt, dass sie im Fall der vermissten Britin Madeleine McCann gegen einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter wegen Mordverdachts ermitteln. Das Mädchen war vor mehr als 13 Jahren kurz vor ihrem vierten Geburtstag in einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden - der Fall sorgt bis heute weltweit für Aufsehen.

(msb/dpa)

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen