Schweinehälften passieren einen der Kontrollterminals im Zerlegebereich eines Schlachthofs in Niedersachsen. (Symbolbild)

Seit dem Morgen führt die Polizei in mehreren Bundesländern Razzien in der Fleischindustrie durch. Es geht um illegale Leiharbeit.

Durchsuchungen Razzien in der Fleischindustrie wegen illegaler Leiharbeit

Weißenfels/Hannover. Razzien in der Fleischindustrie: Die Bundespolizei führt seit den frühen Morgenstunden in fünf Bundesländern Durchsuchungen im Zusammenhang mit der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrie durch.

Rund 800 Beamte seien schwerpunktmäßig in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland am Mittwoch. Weitere Durchsuchungen gebe es in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. (jkali/dpa)

Mehr in Kürze

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen