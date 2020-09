Karl Lagerfeld: Neues Buch gibt Einblicke in sein Liebesleben

Berlin.

Im Februar 2019 ist Karl Lagerfeld gestorben: Der Modedesigner galt als Multitalent

Eine neue Biografie gibt nun neue Einblicke in das Leben von Lagerfeld und zeigt ihn mit Musen und Liebhabern

In der Öffentlichkeit sprach Lagerfeld eher selten über Privates

Er sprach Französisch, Englisch und Italienisch, auf demselben Niveau und in demselben ungeduldigen Tempo wie seine Muttersprache. Er besaß Wohnsitze in Frankreich, Monaco, Italien und in den USA. Aber Karl Lagerfeld blieb – „ein Deutscher in Paris“.

Das ist der Titel einer neuen Biografie von Alfons Kaiser, Moderedakteur bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der dem im Februar 2019 gestorbenen Desi­gner über Jahre hinweg begegnet war.

Als ewiger Fremder schätzte Lagerfeld sich glücklich, nachdem er Ende der 80er-Jahre – eine Zeit des sorglosen Umgangs mit Kokain, Nikotin und Alkohol in der Branche – Claudia Schiffer für sich entdeckt hatte. In der Rheinbergerin erkannte er sein eigenes preußisches Arbeitsethos. Wenn die anderen am Set müde wurden, schreibt Kaiser, machten die beiden einfach weiter.

Karl Lagerfeld und Claudia Schiffer: Disziplin und gesundes Leben

„Wir sind eben die Einzigen, die diszipliniert sind, gesund leben und nicht trinken“, sagte er dann. Bei Shootings in Berlin, München und Wien habe man Knödel oder Kaiserschmarrn zusammen gegessen, erinnert sich das Model. „Der Rest des Teams war davon nicht unbedingt beeindruckt.“ Und sie warfen sich Sprichwörter wie „Morgenstund hat Gold im Mund“ zu. Lesen Sie hier: Claudia Schiffer wird 50 und schwört dem wilden Leben ab

Wie produktiv man frühmorgens sein kann, wurde gleich ausgetestet: „Als Fotograf hatte er so viele Ideen, dass manche Fotoshootings bis zum Sonnenaufgang dauerten“, sagt Schiffer. Lagerfeld habe sie die Verwandlung „von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel“ zu verdanken.

Karl Lagerfeld beim Defilee der Chanel-Show 1990 – Claudia Schiffer durfte das Brautkleid tragen.

Foto: Pool ARNAL/PICOT / Gamma-Rapho via Getty Images

Auch dass er sich Ende der 90er-Jahre von ihr abwandte, nahm sie ihm nicht übel: „In der Mode muss immer alles neu erfunden werden. Deshalb habe ich das verstanden.“

Jacques de Bascher: „Haschisch ist für Arme“

Dass ein dekadenter Lebensstil einen Menschen zerstören kann, hatte Lagerfeld an Jacques de Bascher erlebt. 1972 hatten sich der Modeschöpfer und der 28 Jahre jüngere Lebemann aus französischem Adel kennengelernt. De Bascher wurde Lagerfelds große Liebe. Sein fatales Lebensmotto lautete: „Haschisch ist für Arme.“ Lesen Sie hier: Das waren Lagerfelds Musen und Liebhaber.

Es lebte sich angenehm auf Lagerfelds Kosten. Schon vor Mittag gönnte er sich zuweilen eine Linie Kokain und einen doppelten Scotch. Einmal schenkte Lagerfeld ihm eine Harley, verbot ihm aber nach einem Unfall, weiter damit zu fahren.

Verwendung hatte de Bascher trotzdem für die Maschine: Er stellte sie für eine Party in sein Apartment, drehte die Seitenspiegel nach oben, häufte Koks darauf an und legte benutzerfreundlich Rasierklinge und Röhrchen daneben.

Karl Lagerfeld mit Art Director Antonio Lopez (r.), Muse Eija (l.) und Liebhaber Jacques de Bascher (Hintergrund rechts) bei Maison Chloe in Paris.

Foto: Max Scheler/SZ Photo/laif

Lagerfeld ließ ihm alles durchgehen – fast alles. Erst als de Bascher mit einer Freundin im Rolls-Royce an Schulen vorfuhr und sich Jungen in den Fond des Wagens holte, soll Lagerfeld gesagt haben: „Ich höre auf zu zahlen.“

Vielleicht reagierte der Modemacher angesichts dieser Vorgeschichte so gereizt, als ihm zu Ohren kam, seine letzte männliche Muse, das Model Baptiste Giabiconi, hätte Kokain geschnupft. Er herrschte den jungen Franzosen am Telefon an: „Man hat’s mir erzählt.“ Giabiconi bestreitet jedoch, die Droge je konsumiert zu haben.

Von plötzlicher Zärtlichkeit überwältigt

Der Modemacher sei immer kontrollierender geworden, berichtet er. Lagerfeld-Mitarbeiter seien wie zufällig mit dem Fahrrad am Fenster seiner Wohnung entlanggefahren. „Ihr schlaft zu fünft oder sechst in der Wohnung?“, empörte sich Lagerfeld dann, „hast du sie aufgenommen? Wen lässt du bei dir wohnen? Lesen Sie hier: Was passiert mit dem Millionenerbe von Karl Lagerfeld?

Karl Lagerfeld und Baptiste Giabiconi in Paris.

Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Schließlich bestellte er ihn ins Chanel-Studio und warf ihm seine „Launen“ vor, „einen unmöglichen Charakter“ und „schlechten Umgang“. Viel lieber erinnert sich Giabiconi an einen bewegenden Moment: Einmal umarmte er seinen väterlichen Freund aus Dankbarkeit lange – und wunderte sich über dessen Reaktion: „Er war ergriffen, er zitterte, ich sehe ihn immer noch vor mir, unfähig zu sprechen, als hätte er solche Gefühle seit Jahren nicht gespürt. Die Zeit blieb stehen.“

Es war vermutlich seit langer Zeit das erste Mal, dass Karl Lagerfeld Zärtlichkeit erfuhr, glaubt Biograf Kaiser. Vielleicht war es auch das letzte Mal.

Karl Lagerfeld galt seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher in der Modewelt. Menschlich blieb er vielen ein Rätsel. Auch um sein Geburtsdatum machte er ein Geheimnis. Foto: REUTERS / GONZALO FUENTES / REUTERS

Lagerfeld war eine der schillerndsten Figuren der Modewelt. Mit seinem weißen Mozartzopf, der dunklen Sonnenbrille, auffälligem Schmuck und steifem Vatermörderkragen wurde der Designer zur Stilikone. Am 10. September wurde er ungefähr 85 Jahre alt. Bilder des Modedesigners. Foto: REUTERS / Philippe Wojazer / Reuters

Das Multitalent begann seine Laufbahn in der französischen Modewelt Mitte der 1950er Jahre in Paris, wo er bei Balmain, Patou, Chloé und anderen Modefirmen beschäftigt war. Dieses Foto zeigt ihn im Dezember 1954 in Paris während eines Modewettbewerbs – den er gewann. Foto: Keystone / Getty Images

Seit 1983 war er Chef-Couturier des französischen Luxusmodehauses Chanel. Foto: Keystone / Getty Images

Er brachte frischen Wind in das müde gewordene Label. Mit einer perfekten Symbiose aus traditionellem Chanel-Stil und trendsetzenden Elementen brachte er den internationalen Modedampfer wieder auf Erfolgskurs. Foto: imago stock&people / imago/teutopress



Kritiker bemängelten allerdings, Lagerfeld habe lediglich die Ideen von Coco Chanel zeitgemäß interpretierte, statt der Marke etwas Eigenes beizusteuern. Seiner Karriere hat das nicht geschadet. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Als Sohn aus einer großbürgerlichen Industriellenfamilie wurde er an einem 10. September in Hamburg geboren. Das genaue Jahr ist nicht bekannt. Er selber gab lange Zeit 1938 an, später 1935. Andere Quellen halten 1933 für am glaubwürdigsten. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

In Hamburg wohnte Lagerfeld schon lange nicht mehr. Er erkor Frankreich zu seiner Wahlheimat aus. Die dortige Presse nannte ihn „König der Maßlosigkeit“ oder „Karl den Großen“ in Anspielung an den gleichnamigen Herrscher, der bis 1814 König von Frankenreich war. Foto: imago/teutopress

Erinnerung aus dem Jahr 1989: Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen diskutierte Lagerfeld neue Entwürfe für die Sommerkollektion. Versonnen und am Zeichenutensil kauend, schaute er vor sich auf ein weißes Blatt – als warte er darauf, dass seine Ideen auf diese Art den Weg leichter aufs Papier finden. Foto: WAZ FotoPool / Ingo Otto / WAZ FotoPool

Auch für die italienische Pelz- und Modefirma Fendi entwarf Lagerfeld Mode (5.v.r.). Foto: imago stock&people / imago/Leemage



Seine Kreativität kannte keine Grenzen. Als Fotograf, Designer, Filmemacher und Verleger schlug er immer wieder neue Wege ein. „Man muss sich für alles interessieren – aber man darf nie nur in eine Richtung gehen, man muss sich alle Türen offen halten. Man darf seine Neugierde nicht verlieren, sonst geht die Energie weg“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Lagerfeld arbeitete aber nicht nur für andere namhafte Marken. Er kreierte auch sein eigenes Label „Karl Lagerfeld“. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Als Fotograf porträtierte er unter anderem seinen Schützling Claudia Schiffer. Foto: REUTERS /

Umgeben von Topmodels: Lagerfeld zwischen Cindy Crawford (l.), Helena Christensen (2.v.r.) und Claudia Schiffer. Foto: REUTERS /

Lagerfeld gilt als Entdecker von Schiffer, die zeitweilig als seine Muse fungierte. Foto: imago stock&people / imago/IP3press



1993 provozierte Schiffer einen Skandal, als sie in einem Mieder auftrat, das Lagerfeld mit Koranversen bestickt hatte. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Lagerfeld erlaubte sich vieles. So kombinierte er etwa Kleider mit Sportschuhen und peppte klassische Tweetstoff-Jacken mit Bändern und Fransen neu auf. Foto: United Archives/Impress / imago/United Archives

Nur mit Jogginghosen konnte er nichts anfangen. Über sie soll er einst gesagt haben: „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Berühmt-berüchtigt waren seine Ironie und Lästerattacken. Die britische Sängerin Adele finde er zu rundlich, das Model Heidi Klum sei nicht top, er schimpfte über dicke Muttis mit Chipstüte vorm Fernseher und mag das Gesicht von Pippa Middleton nicht. Sie solle sich nur von hinten zeigen, sagte er der Boulevardzeitung „The Sun“. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Ganz vernarrt war er hingegen in seine Katze Choupette, die er auch für Werbeaufnahmen hergab. Foto: Adam Opel AG



Nicht nur Frauen waren für Lagerfeld Musen, auch zahlreiche männliche Models gehörten dazu. Hier zeigte er sich mit Baptiste Giacobini 2010 auf der amfAR-Gala. Foto: imago stock&people / imago/Tinkeres

Lagerfeld mit Charlotte Casiraghi (l.) und Caroline von Monaco im Dezember 2006 bei einer Chanel-Fashionshow. Foto: Pool / Getty Images

Zusammen mit seinem Neffen Hudson Kroenig zeigte sich Lagerfeld hier 2017 über den Laufsteg in Paris. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Ausgefallenes Bühnenbild: Lagerfeld nach einer Modenschau für die Wintersaison 2009/2010. Foto: REUTERS / Benoit Tessier / REUTERS

Geht auch selbst als Model durch: Lagerfeld vor einer Auswahl seiner Porträts, die 2012 im Grand Palais in Paris ausgestellt werden. Foto: REUTERS / BENOIT TESSIER / REUTERS



Sieht aus wie auf dem Mars, ist aber nur Requisite: Lagerfeld auf der Fashion Week in Paris. Die Assoziation jedoch passt – schwebt der Designer mitunter doch in seiner eigenen Sphäre. Foto: REUTERS / BENOIT TESSIER / REUTERS



