Ryanair-Notlandung: Feueralarm auf Flug aus Berlin

Berlin/Thessaloniki. Wegen eines Feueralarms im Cockpit ist eine Ryanair-Maschine, die in Berlin gestartet war, am Freitag in Griechenland notgelandet. Griechische Behörden teilten mit, dass das Flugzeug mit mehr als 160 Menschen an Bord auf dem Flughafen von Thessaloniki landete.

Der Zivilschutz teilte mit, dass sich unter den 157 Passagieren ein Baby befunden habe. Verletzt worden sei aber niemand. Die Maschine befand sich auf dem Weg von Berlin nach Athen. Der Zivilschutz gab an, die Maschine habe über der Halkidiki-Halbinsel im Norden Griechenlands einen Notruf abgesetzt. Daraufhin sei sie auf den Flughafen Thessaloniki umgeleitet worden.

Wie die staatliche griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete, hatte die Besatzung einen Feueralarm im Cockpit gemeldet. Die Rettungskräfte in Thessaloniki mussten demnach jedoch nicht eingreifen.

Flugreisen nach Griechenland sind erst seit Mitte Juni für Touristen aus 29 Ländern, darunter auch Deutschland wieder möglich. Laut dem Deutschen Reiseverband ist Griechenland bei deutschen Pauschalreisenden gerade sehr beliebt.

(afp/fmg)

