Deutscher Fernsehpreis 2020 wegen Corona ohne Gala und Roben

Berlin. Normalerweise tummelt sich beim Deutschen Fernsehpreis die Crème de la Crème der deutschen Film- und Schauspielbranche. Doch in diesem Jahr machte die Corona-Pandemie einer ausladenden Gala einen Strich durch die Rechnung.

Und auch sonst stand die virtuelle Preisverleihung überwiegend im Zeichen von Corona. Ein senderübergreifender Sonderpreis ging an mehrere Redaktionen für ihre Berichterstattung über die Pandemie. Ausgezeichnet wurden ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1 und n-tv mitsamt den verantwortlichen Journalisten. Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die laut Jury unter anderem mit einem Corona-Kommentar in den „Tagesthemen“ beeindruckt hatte, bekam den Förderpreis.

Ein Abräumer des Fernsehpreises ist auch der ZDF-Dreiteiler „Preis der Freiheit“ mit den Schauspielern Barbara Auer (61) und Joachim Król (63). Beide wurden für ihre Leistungen in dem Drama über die Wendejahre in der DDR ausgezeichnet – Auer als „Beste Schauspielerin“, Król als „Bester Schauspieler“. Darüber hinaus fuhr „Preis der Freiheit“ die Ehrung als als „Bester Mehrteiler“ ein, wie die Jury am Mittwoch in Köln mitteilte.

Doppelt ausgezeichnet wurde zudem die ARD-Tragikomödie „Eine harte Tour“. Regisseurin Isabel Kleefeld gewann in der Kategorie „Beste Regie Fiktion“, Drehbuchautorin Dominique Lorenz in „Bestes Buch Fiktion“.

Das sind die weiteren Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2020:

Bester Fernsehfilm: Bist du glücklich?, ARD

Bist du glücklich?, ARD Beste Drama-Serie: Der Pass, Sky

Der Pass, Sky Beste Comedy-Serie: How to Sell Drugs Online (Fast), Netflix

How to Sell Drugs Online (Fast), Netflix Beste Regie Fiktion: Isabel Kleefeld für „Eine harte Tour“, ARD

Isabel Kleefeld für „Eine harte Tour“, ARD Bestes Buch Fiktion: Dominique Lorenz für „Eine harte Tour“, ARD

Dominique Lorenz für „Eine harte Tour“, ARD Bester Schnitt Fiktion: Barbara Brückner für Tatort: Anne und der Tod, ARD

Barbara Brückner für Tatort: Anne und der Tod, ARD Beste Musik: Tina Pepper und Sophie Hunger für Rampensau, VOX

Tina Pepper und Sophie Hunger für Rampensau, VOX Beste Ausstattung Fiktion: Silke Fischer (Szenenbild) Justine Seymour (Kostüm) für Unorthodox, Netflix

Silke Fischer (Szenenbild) Justine Seymour (Kostüm) für Unorthodox, Netflix Beste Unterhaltung Show: The Masked Singer, Pro7

The Masked Singer, Pro7 Beste Comedy: heute-show, ZDF

heute-show, ZDF Bestes Factual Entertainment: Wir sind klein und ihr seid alt, VOX

Wir sind klein und ihr seid alt, VOX Beste Unterhaltung Reality: Das Sommerhaus der Stars, RTL

Das Sommerhaus der Stars, RTL Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung: Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Thorsten Schorn für Denn sie wissen nicht, was passiert, RTL

Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Thorsten Schorn für Denn sie wissen nicht, was passiert, RTL Beste Regie Unterhaltung: Andrea Achterberg für Schlag den Star, Terry X Show – Unsere Schätze, Ready to Beef, Pro7, ZDF, VOX

Andrea Achterberg für Schlag den Star, Terry X Show – Unsere Schätze, Ready to Beef, Pro7, ZDF, VOX Beste/r Autor/In Unterhaltung: Maren Kroymann, Sebastian Colley für Kroymann, ARD

Maren Kroymann, Sebastian Colley für Kroymann, ARD Bester Schnitt Unterhaltung: Bettina Böttger für Hochzeit auf den ersten Blick, SAT.1

Bettina Böttger für Hochzeit auf den ersten Blick, SAT.1 Beste Ausstattung (Kostüm/Szenenbild) Unterhaltung: Alexandra Brandner (Kostüme) für The Masked Singer, Pro7

Alexandra Brandner (Kostüme) für The Masked Singer, Pro7 Beste Moderation/Einzelleistung Information: Marietta Slomka für ihre Interviews im heute-Journal, ZDF

Marietta Slomka für ihre Interviews im heute-Journal, ZDF Bestes Infotainment: Leschs Kosmos, ZDF

Leschs Kosmos, ZDF Beste Dokumentation/Reportage: Die Story im Ersten: Die unheimliche Macht der Berater, ARD

Die Story im Ersten: Die unheimliche Macht der Berater, ARD Beste Kamera Info/Doku: Dominic Gill, Angelo Conte, Gordon Kalbfleischfür Barfuß ohne Sattel – Die kleinen Reiter von Sumbawa, ZDF/Arte

Dominic Gill, Angelo Conte, Gordon Kalbfleischfür Barfuß ohne Sattel – Die kleinen Reiter von Sumbawa, ZDF/Arte Bester Schnitt Info/Doku: Michael Scheffoldfür Resistance Fighters, ZDF/Arte

Michael Scheffoldfür Resistance Fighters, ZDF/Arte Beste Sportsendung: Die Finals Berlin 2019 live, ARD/RBB/ZDF​

Fernsehpreis 2020 sollte als Samstagabendshow mit Live-Übertragung stattfinden

Ursprünglich hatten die Organisatoren ein großes Comeback des Fernsehpreises als Samstagabendshow mit Live-Übertragung geplant. Die Federführung lag bei RTL. Vergeben wird der Deutsche Fernsehpreis seit 1999 von den großen TV-Anbietern, beteiligt sind ARD, RTL, Sat.1 und das ZDF. In der Jury saß unter anderem Schauspielerin Maria Furtwängler (53). Beurteilt wurden Leistungen und Produktionen, die zwischen Januar 2019 und April 2020 ausgestrahlt wurden.

Im kommenden Jahr soll nun ein neuer Anlauf für eine große Preisgala unternommen werden. Das kündigte RTL an. „Wir werden den Staffelstab bei RTL in den Händen behalten“, sagte Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken bei der Mediengruppe RTL. „Das bedeutet, dass wir im nächsten Jahr einen Deutschen Fernsehpreis haben werden, den wir dann – so hoffen wir – mit Glanz, Gloria und Rotem Teppich feiern können – als große Samstagabendshow live bei RTL.“

Bleibt nur zu hoffen, dass die Corona-Krise bis dahin Geschichte ist.

