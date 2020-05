Corona: Warum Alfons Schuhbeck "geistiges Sodbrennen" bekommt

Berlin. Wer in Zeiten der Corona-Krise eine Dosis positiver Energie braucht, sollte mit Alfons Schuhbeck sprechen. Der 70-jährige Starkoch lässt sich trotz massiver Einschränkungen nicht unterkriegen, hat auch sein persönliches Rezept, um gesund zu bleiben. Aus seiner Sicht hat sein Berufsstand Probleme, die es auch nach der Krise zu lösen gilt.

Die Wiedereröffnung der Gastronomie ist ungewiss. Wie ist Ihre Stimmungslage?

Alfons Schuhbeck: Wenn ich den ganzen Tag nur über Corona spreche und mich beklage, dann werde ich selbst verrückt. Ich vermittle meinen Angestellten, dass wir alle zusammen helfen und die schwere Zeit gemeinsam miteinander meistern müssen. Natürlich ist es nicht immer einfach, die Situation zu meistern. Da hast du schon manchmal ein geistiges Sodbrennen.

Was tun Sie gegen dieses geistige Sodbrennen? Stellen Sie sich an den Herd und kochen den Stress weg?

Schuhbeck: Das mache ich nicht. Ich bin einfach in meinem gewohnten Tagesrhythmus geblieben. Ich stehe jeden Tag um halb sieben auf und gehe um 12 oder 1 ins Bett. Ich habe im Keller ein Studio, da kann ich trainieren, um mich fit zu halten. Jeden Tag machen wir eine Besprechung, wie wir den Tag angehen. Dabei geht es dann auch um Themen, was wir im Betrieb verbessern können – kleine Dinge, auf die wir früher nicht aufgepasst haben, weil wir so viel Arbeit hatten.

Am 2. Mai sind Sie 71 geworden, gehören damit zur Risikogruppe. Fürchten Sie sich vor dem Virus?

Schuhbeck: Ich bin froh, dass ich gesund bin. Aber ich ernähre mich auch das ganze Jahr sehr ausgewogen und vernünftig. Jeden Tag nehme ich zum Beispiel ein, zwei Drinks mit Kurkuma, Ingwer, Zitrone, Orange und Limette zu mir. Ich presse mir das aus, süße es mit ein bisschen Honig und verdünne es mit Wasser. Ich habe nie eine Krankheit gehabt, weil ich auf diese natürlichen Dinge zähle.

Sie klingen sehr ruhig, wenn Sie das ausführen. Woher kommt diese Haltung?

Schuhbeck: Ich habe das Glück, dass ich nur gute Gedanken und keine schlechten habe. Wenn ich ein Problem habe, denke ich mir „Wie kann ich da rauskommen?“ und nicht „Lieber Gott, hilf mir und reiche mir die geistige Hand.“

Aber würden Sie sich nicht wünschen, dass Ihnen die Politik die Hand reicht? Es werden ja Vorstellungen geäußert, dass in der Gastronomie die Tische nur noch in einem bestimmten Abstand stehen können.

Schuhbeck: Für manche Gastronomen wird das nicht gehen, weil die nicht genügend Platz haben. Und wenn ich ein Restaurant für 30 Leute aufmache, dann rechnet sich das nicht, wenn ich mit meiner kompletten Mannschaft fahren muss. Ich wünsche mir, dass die Politiker die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir möglichst schnell wieder zum normalen Leben zurückkehren können.

In diesem normalen Leben gibt es zunehmendes Interesse am Kochen, was die zahlreichen Fernseh-Shows beweisen. Wie erklären Sie sich das?

Schuhbeck: Die neue Freude am Kochen wird mit beflügelt vom allgemeinen Frust über die immer weniger überschaubare Berufswelt. Wer hat denn heute noch bei dem, was er macht, das schöne Gefühl, von Anfang bis Ende zu wissen, woran er beteiligt ist? Also von der Idee bis zur Verwirklichung, bis zur Zufriedenheit des Kunden? Die meisten Berufstätigen fühlen sich mehr oder weniger als Rädchen in einem Getriebe. Beim Kochen daheim sind sie Herr aller Entschlüsse: von der Idee, was und für wen sie kochen, über den Einkauf, die Vorbereitung und Durchführung der Arbeitsprozesse, die Präsentation der Leistung, die Wirkung auf die Zielgruppe. Im Gegensatz zum Berufsalltag kriegt der Hobbykoch von seinen Gästen seinen Beifall sofort nach vollbrachter Leistung. Und Kochen bietet noch weitere Freuden. Man kann sich spontan und unkompliziert verabreden. Jeder kann sich nach seinen Fähigkeiten einbringen, man kommt sich menschlich näher.

Aber es scheint für diesen Beruf nicht mehr genügend Nachwuchs zu geben.

Schuhbeck: Die härteste Nuss die wir heute zu knacken haben, ist ein gesellschaftliches Problem. Als ich Azubi war, da wussten Köche noch gar nicht, dass man an Weihnachten und am Wochenende auch was anderes machen konnte als arbeiten. Das galt als selbstverständlich. Das hat sich verändert, weil sich die Gesellschaft und die Leistungsbereitschaft verändert haben. Die Gastronomie ist ein Hauptbetroffener dieser Entwicklung. Wir können nur hoffen und etwas dafür tun, dass generell die Bereitschaft zur Dienstleistung wächst.

Wie kann das geschehen?

Schuhbeck: Das müssen die Politik und die Gesellschaft insgesamt in Angriff nehmen. Es wird aber nur gelingen, wenn auch die allgemeine Wertschätzung für Dienstleistung wächst und damit auch die Bereitschaft, sie angemessen zu bezahlen. Aber man kann jedem, der kochen lernen will, versprechen: Jeder, der gut kocht oder einen guten Service macht, findet in der Gastronomie immer einen gesicherten Arbeitsplatz. Wenn er Sprachen kann, sogar auf der ganzen Welt.

