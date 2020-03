London. Überhastet, unvorbereitet, halsstarrig: Der am 1. April in Kraft tretende Megxit warf kein gutes Licht auf Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38). Die Marke „Sussex Royal“, die sie sich sichern ließen, um mit ihr in Zukunft, wie auch immer, eigenes Geld zu verdienen, geriet zum Desaster: Die Queen erkannte ihnen das „Royal“ im Namen ab. Der Umzug nach Kanada – gut und schön, aber das Gastland weigert sich, die Sicherheitskosten zu übernehmen. Die Zukunftspläne: schwammig.

Eine viel bessere Figur macht Herzogin Kate. Zu besichtigen jüngst bei ihrem Auftritt am Commonwealth Day, dem offiziellen Feiertag des Bundes der Staaten mit britischer Vergangenheit. Da glänzte die Gattin von Harrys älterem Bruder William (37) als Gastgeberin einer Wohltätigkeitsgala im Buckingham-Palast. Sie trug ein saphirblaues, indisch inspiriertes Kleid der britischen Designerin Jenny Packham, in dem sie bereits 2016 in Mumbai aufgetreten war, dazu schlichtes Make-up, natürlich fallende Locken. Souverän hielt sie eine Rede vor den internationalen Gästen.

Während Harry und Meghan auf ihrer Webseite die Stärkung des Commonwealth als eines ihrer Ziele angeben, setzt sich Kate ganz praktisch dafür ein. Die Briten jedenfalls sind begeistert von der Herzogin, und Experten sicher: Die 38-Jährige hat das Zeug dazu, das Ruder der angeschlagenen Monarchie herumzureißen.

Megxit: Kate wirkt wie das genaue Gegenteil von Meghan

„Auf der Herzogin lastet der große Druck, das Königshaus in die Zukunft zu führen“, sagte die Royal-Expertin Camilla Tominey kürzlich im britischen Frühstücksfernsehen. Doch sie meistere ihre Aufgabe mit Bravour: „Es drehte sich zuletzt alles um Kate. Sie ist längst dabei, aus dem Schatten von William herauszutreten.“ S

So verfolge sie eigene Projekte, die sie jahrelang gezielt vorbereitet habe. Ein besonderes Anliegen ist es Kate, auf die Bedeutung der frühen Jahre bei der Entwicklung eines Kindes aufmerksam zu machen. Dabei gesteht sie offen ein, wie schwer ihr die Mutterrolle manchmal falle, etwa weil sie sich schuldig fühle, wenn sie ihre Kinder George (6), Charlotte (4) und Louis (1) allein lassen müsse: „Jeder, der das als Mutter nicht kennt, lügt.“

Wenn Blicke sprechen könnten: Am 9. März beim Comonwealth Gottesdienst sind die „Fab Four“ von einst zuletzt gemeinsam aufgetreten. Prinz William (l), Herzog von Cambridge und seine Frau Catherine (2.v.l), genannt Kate, Herzogin von Cambridge stehen vor Prinz Harry (3.v.l), Herzog von Sussex und seiner Frau Herzogin Meghan.

Am Commonwealth Day demonstrierte Kate bereits, dass sie inzwischen den Ton angibt. Bei dem Gottesdienst in der Westminster Abbey trafen William und sie erstmals nach längerer Zeit auf Harry und Meghan. Kate ließ Schwager und Schwägerin abblitzen, begrüßte sie nur knapp. Überdeutlich wurde, wie tief der Graben zwischen den Paaren ist: Kate und William sollen den beiden übelnehmen, dass die ihre Abschiedstermine ausgerechnet zu einem Zeitpunkt absolviert haben, als der künftige König und seine Frau gerade in Irland weilten. So gab es auch nach der Messe kein gemeinsames Foto und keine Konversation.

Kate scheint derzeit alles richtig zu machen: Während Harry und Meghan dafür kritisiert wurden, dass sie Sohn Archie (zehn Monate) wochenlang einer Nanny in Kanada überließen, shoppte Kate jetzt mit den Kindern Kleidung in einem einfachen Laden im Städtchen King’s Lynn in der Nähe ihres Landsitzes Amner Hall. Zuvor wurde sie in der Londoner Kensington Street beim Kauf von Kinderbüchern gesehen. „Sie ist ein Fan von Einkaufsstraßen, trägt bezahlbare Marken und unterstützt lokale Händler“, freute sich sogar die Zeitung „Sun“, die sonst bei der Royal Family den Ruf eines Plagegeists besitzt.

Kate zeigt sich traditionsbewusst, Meghan launisch und überfordert

Subtil inszeniert die Herzogin sich als Anti-Meghan: Während die Amerikanerin Hals über Kopf den Palast modernisieren wollte, zeigt Kate sich traditionsbewusst. Wo Meghan launisch und überfordert wirkt, gibt Kate sich geduldig und robust. Wo Meghan Hollywood-Glamour liebt, trumpft Kate mit Volksnähe auf.

Auf Instagram zeigen sie und William, wie sie sich am irischen Volkssport Hurling versuchen oder einen Pub besuchen.

Kate präsentiert sich als Frau, die ihren Platz gefunden hat, während Me­ghan und Harry in einem Vakuum zwischen Ehrgeiz und Orientierungslosigkeit schweben.

Wie beliebt Kate bei den Briten ist, belegt eine aktuelle Analyse der Webseite LoveTheSales. Demnach hat sie Meghan jetzt auch als Modekönigin abgelöst – erstmals werden ihre Looks häufiger nachgekauft als die ihrer Schwägerin. Kates größter Fan aber ist die Queen (93): Die Monarchin wird damit zitiert, sie bewundere die „gelassene Würde“ der künftigen Königin.

