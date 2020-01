Vodafone down: Störungen auch bei Telekom, Unitymedia und 1&1

Handynetz, WhatsApp und Co. – Was man bei Störungen tun kann

Internetausfall Vodafone-Störung am Freitagmorgen – Tausende betroffen

Berlin. Kein Internet, kein Festnetz – Vodafone-Kunden klagen seit dem frühen Freitagmorgen über Probleme mit ihrem Anschluss. Seit 4.30 Uhr melden sich Nutzer auf dem Portal allestörungen.de, innerhalb von drei Stunden verzeichnete die Seite rund 14.000 betroffene Vodafone-Kunden.

Bei zwei Dritteln sei das Festnetz-Internet down, immerhin noch 15 Prozent meldeten Probleme mit ihrem Festnetz-Telefon. Das mobile Internet scheint weniger betroffen zu sein – nur 8 Prozent gaben hier eine Störung an.

Vodafone down: Störungen auch bei Telekom, 1&1 und Unitymedia

Eine Live-Störungskarte zeigt, dass ganz Deutschland von der Vodafone-Störung betroffen ist – mit naturgemäßen Schwerpunkten in den Ballungsbieten wie etwa Ruhrgebiet und Rheinland, Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt am Main.

Über die Ursache der Störung ist offiziell noch nichts bekannt.

Auch Kunden der Telekom meldeten am Morgen Festnetz-Schwierigkeiten – allerdings in geringem Ausmaß. Auf allestörungen.de war der Höhepunkt gegen 7.30 Uhr mit knapp 1000 Meldungen erreicht. Auf ähnlichem Niveau liegt die Zahl der Meldungen von Unitymedia-Kunden. Viermal so viele waren es hingegen bei 1&1. Auch bei Ihnen machte vorwiegend das Internet Probleme.

Probleme hatte der Anbieter erst vor wenigen Wochen. Damals war er aber nicht alleine betroffen: Die Störung Mitte November betraf neben Vodafone auch Unitymedia und Netflix. Auch im Oktober gab es bereits Probleme. Ein Routerdefekt führte damals zu einer Störung im Vodafone-Kabelnetz.

(cho)