Ein Pärchen in gemütlichen Hosen auf dem Sofa. Sie guckt fern, er in sein Handy. Der Alltag und seine Routinen sind eine Herausforderung für die Liebe.

Berlin. Stefan Ruzas und Birgitt Hölzel sind ein glückliches Paar. Nächstes Jahr feiern sie ihre Silberhochzeit. Zusammen mit ihren beiden Töchtern sind sie das, was man gemeinhin als „Bilderbuchfamilie“ bezeichnet. In einer Zeit, in der mehr als jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird, ist das bemerkenswert. Ruzas und Hölzel gehören zu den Glücklichen, die offenbar verstanden haben, wie man eine Beziehung richtig führt. Wie machen die beiden das?